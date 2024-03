Cát tinh soi chiếu, Thần Tài rót lộc, 3 con giáp thăng chức tăng lương, không thành Rồng cũng thành Phượng trong 2 tháng tới

Tử vi con giáp 2 tháng tới, tuổi Tỵ được Quý Nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi con giáp 2 tháng tới, tuổi Dần có thêm sự vui tươi, thoải mái, bản mệnh tìm ra được không gian riêng để tự do thoải mái thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, bản mệnh được nhiều người ghi nhận công sức. Tuổi Dần cảm thấy tự hào với những gì mình làm được. Có thể chúng không hoàn hảo nhưng cho thấy bản mệnh đã thực sự nỗ lực rất nhiều so với trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tự giảm tải những áp lực trong lòng thì sức khỏe của bản mệnh cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái, lạc quan hơn bằng cách tập trung vào điều tích cực, mang lại nhiều năng lượng sống.

Về tình cảm, đối phương luôn thông cảm, âm thầm giúp đỡ bạn, trở thành hậu phương vững chắc của bạn. Bạn sắp có tình yêu mới, hoặc sắp đón một thành viên mới trong gia đình, tinh thần dạo này tốt hơn hẳn so với thời gian trước đây.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi con giáp 2 tháng tới, sẽ rất tốt cho những bạn đang làm tự do, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, may mặc hoặc thực phẩm nhờ Tam Hội trợ lực. Sau 1 hành trình dài, bạn có quyền được hài lòng với những gì bạn đã đạt được ở hiện tại. Dù ai nói gì đi nữa thì Dậu vẫn tin tưởng vào năng lực và may mắn mà bản thân đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài vẫn ổn định nhờ Thực Thần hỗ trợ. Bạn vẫn tỉnh táo trong việc đầu tư, chi tiêu, không dồn toàn bộ số tiền của mình vào một hạng mục. Nhiều người may mắn hơn còn được quý nhân theo sau chỉ bảo và hỗ trợ, càng ngày càng khôn hơn trong chuyện làm ăn.

Về tình cảm, đây là thời điểm tốt để những người độc thân bày tỏ tình cảm của mình với người ấy. Sức khỏe của bạn đang dần tốt lên, bệnh thật thuyên giảm, không có vấn đề gì lo ngại, tuy nhiên bạn không nên xem nhẹ vấn đề ăn uống.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!