Môi nhỏ cùng với gương mặt nhỏ nhắn sẽ càng khiến chủ nhân có cuộc sống rất suôn sẻ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, họ còn mang lại may mắn giàu sang cho chồng con sau này.

Đây là quý tướng của phụ nữ. Phụ nữ có nét tướng này nói năng nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Chính nét nữ tính này giúp họ được nhiều người quý mến hết lòng

Nét tướng này nói lên chủ nhân luôn được chồng yêu thương hết lòng, cuộc sống đầy tài lộc và may mắn.

Đây là người luôn rất tự tin, nhanh nhạy nên dễ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Họ cũng là hậu phương vững chắc cho chồng

Nếu đàn ông gặp được phụ nữ có nét tướng này thì phải giữ thật chặt cả đời, quý giá lắm đấy!

Dái tai to

Đây cũng được xem là quý tướng ở phụ nữ. Phụ nữ thế này luôn biết nghĩ cho mọi người xung quanh, luôn quan tâm đến bạn bè và gia đình. Với chồng con thì luôn rất biết cách chăm lo và thương yêu gia đình. Họ sinh ra đã có số mệnh tốt đẹp, luôn có cuộc sống nhiều phúc đức.

Nếu còn có nốt ruồi ở tai thì người này rất hiếu thuận với người lớn tuổi trong nhà, tiền tài về sau cũng chất ngất.

Nhân trung sâu và dài

Phụ nữ có quý tướng này rất tốt đường con cái. Con sinh ra giỏi giang, tương lai rộng mở và tiền tài về sau rực rỡ.

Nhân trung sâu và dài cũng là nét tướng nói lên chủ nhân có tuổi họ cao. Đây còn là người có đầu óc. Họ sẽ lấy được tấm chồng giàu có, con cái hiếu thuận về sau.

Mắt dài, đẹp và linh hoạt

Đôi mắt chính là nơi dễ gây ấn tượng với người đối diện nhất. Một đôi mắt dài, đẹp và linh hoạt lại thu hút ánh nhìn nhất. Đây cũng là nét quý tướng ở phụ nữ.

Đôi mắt dài, lại có lông mày đẹp thì chủ nhân cả đời đầy phú quý, lại mang lại không ít điều tốt đẹp cho gia đình chồng

Môi hồng răng trắng

Phụ nữ có nét tướng này cũng rất tốt đường con cái. Con sinh ra rất ngoan ngoãn, cuộc đời thuận lợi.

Đây cũng là dạng phụ nữ mang lại nhiều vận may cho gia đình chồng

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