Cách chọn người xông đất đầu năm Kỷ Hợi 2019

Phong tục xông đất ngày tết vốn là nét văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, là một phong tục truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về. Xông đất đầu năm là gì và có ý nghĩa như thế nào đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người Việt từ khi còn nhỏ.

Mỗi năm, cứ đến gần tết là các gia đình thường chọn cho mình một người được coi là hợp tuổi với gia chủ để mời họ đến xông đất đầu năm mới. Cách chọn người xông đất đầu năm 2019 có gì mới và nên chọn ai làm người đầu tiên đến xông đất đem lại may mắn cho gia đình mình? Có thể tham khảo những thông tin dưới đây để hiểu thêm về tục xông đất đầu năm và cách lựa chọn người phù hợp xông đất ngày đầu năm mới.

Tục lệ xông đất đầu năm diễn ra từ sau thời khắc giao thừa cho đến sáng ngày mùng 1 tết âm lịch. Gia chủ sẽ đón vị khách đầu tiên bước vào nhà, đem theo may mắn và tài lộc, bình an cho cả gia đình. Người ta coi người đầu tiên đến xông đất sẽ đại diện cho một năm mới. Bởi vậy, gia đình muốn có một năm mới thật tốt đẹp, người ta thường chọn sẵn người đến xông đất, xông nhà trong năm mới.

Ngoài ra, nhiều gia đình cũng tự lựa chọn người trong nhà để xông đất cho chính nhà mình. Thông thường, người được lựa chọn xông đất trong nhà sẽ là người có tuổi hợp với con giáp đại diện cho năm đó và là người khỏe mạnh, vui tính. Trước thời khắc giao thừa, người này sẽ ra ngoài đón giao thừa và ngay khi thời khắc năm mới sang sẽ về nhà và đem theo cành lộc nhỏ, một túi muối, túi gạo hoặc bật lửa với hàm nghĩa mang tài lộc, may mắn về cho gia đình mình.

Cách chọn người xông đất đầu xuân cho năm 2019

Chọn người đến xông đất đầu năm 2019 trước tiên phải xem người đó có tuổi hợp với tuổi của chủ nhà hay không. Nếu không chọn được người hợp tuổi, cũng nên tránh những tuổi kỵ để năm mới được hòa hợp, yên ổn.

Người ta thường chọn những người khỏe mạnh, vui vẻ, làm ăn khấm khá, gia đình hạnh phúc đến xông đất

Theo phong thủy xông đất đầu năm, người được chọn đến xông đất thường là nam giới trụ cột trong gia đình, có sức vóc khỏe mạnh và công việc làm ăn trong năm vừa qua khấm khá, thuận lợi. Người này cũng phải là người có tính tình vui vẻ hòa nhã, cuộc sống gia đình hạnh phúc, nếu được thì nên chọn người có tướng mạo tốt, thường găp may mắn.

Những lưu ý khi chọn người xông đất đầu năm

Người ta kiêng tuyệt đối việc thuê người đến xông đất đầu năm mà thường chỉ chọn những người thân trong họ hàng dòng tộc hoặc người quen. Bởi vậy, các gia đình khi chọn người đến xông đất nên lưu ý điều này.

Ngoài ra, khách đến xông đất cũng nên lựa chọn những bộ trang phục đẹp, màu sắc rực rỡ để đến xông đất để cho gia chủ cả năm được hưởng thành công, cuộc sống tươi vui trọn vẹn. Khi đến xông đất, cả khách và gia chủ nên lì xì nhau, trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới với mong muốn một năm vạn sự như ý, phát tài phát lộc.

Khách đến xông đất nên mặc trang phục đẹp và không nên ở lại quá lâu

Khi đến xông đất, khách không nên nán lại quá lâu, chỉ nên cùng thưởng thức trà bánh, trò chuyện khoảng 15 phút rồi rời đi ngay, ngụ ý giúp cho gia đình gia chủ cả năm mọi điều thuận lợi trôi chảy nhanh chóng. Nếu có điều kiện, khách đến xông đất nên đem tặng gia chủ một món quà nhỏ may mắn đem lộc đến cho cả gia đình.

Phong tục xông đất từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi độ tết đến xuân về. Đây là dịp để bạn bè, người thân cùng gắn kết, chia sẻ với nhau niềm vui trong năm mới và trao nhau hi vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp nhất.