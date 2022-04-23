Các con giáp MỘT BƯỚC LÊN TIÊN bắt đầu từ năm 2023-2026

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 15:59

Bạn có trong danh sách những con giáp may mắn này không?

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không thuận lợi, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở.Thời gian từ 2023 - 2026, vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người.

Các con giáp MỘT BƯỚC LÊN TIÊN bắt đầu từ năm 2023-2026 - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mùi ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, con giáp thường được người tốt giúp đỡ.

 

2023-2026, con giáp tuổi Mùi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Mùi làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chăm chỉ, chịu khó nhưng thời gian trước đây do chưa gặp vận gặp thời nên gặp không ít khó khăn trong mọi việc. Thời gian từ 2023 đến 2026, do bước vào đại vận nên người tuổi Dần không còn phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì trong cuộc sống nữa. Tiền bạc như thác lũ chảy vào túi nên con giáp này cũng sẽ có cơ hội mua nhà tậu xe trong thời gian ngắn. Thời gian từ năm 2023 đến 2026, do cát tinh soi chiếu đồng thời lại bước vào đại vận nên người tuổi Tuất có được vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như các cơ hội phát tài, kiếm tiền. Chỉ cần không bỏ lỡ thì việc trở thành phú ông giàu có chắc chắn là điều sẽ xảy ra.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). 

NHÂN CHI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN: Top các con giáp LƯƠNG THIỆN, CHÍNH TRỰC, cả đời ấm no

NHÂN CHI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN: Top các con giáp LƯƠNG THIỆN, CHÍNH TRỰC, cả đời ấm no

Trong 12 con giáp, con giáp nào vẫn giữ được nét lương thiện, chính trực của mình, chúng ta cùng xem nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm