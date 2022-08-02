Bước sang giữa tuần này (3/8 - 4/8), 3 con giáp này PHÚC LỘC ĐỦ ĐẦY - TÀI LỘC CHẤT ĐỐNG, may mắn hơn trúng số độc đắc, cười vui cả ngày

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 08:12

Trong 2 ngày giữa tuần này, 3 con giáp sẽ cực kì may mắn, giàu sang đến với họ chỉ trong gang tấc mà thôi.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, lương thiện và rất hay giúp đỡ người khác. Dẫu không giàu có, cũng không được bất cứ ai nâng đỡ nhưng sự sẻ chia, thương người nơi Sửu giúp họ có đủ bao dung, bác ái để làm điều thiện. Nhờ thế, con giáp này tích được rất nhiều công đức, được bề trên chiếu cố.

Trong 2 ngày giữa tuần dự đoán, vận số của Sửu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Sửu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời họ tới tấp. Từ đây, Sửu sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Bước sang giữa tuần này (3/8 - 4/8), 3 con giáp này PHÚC LỘC ĐỦ ĐẦY - TÀI LỘC CHẤT ĐỐNG, may mắn hơn trúng số độc đắc, cười vui cả ngày - Ảnh 1
Trong 2 ngày giữa tuần dự đoán, vận số của Sửu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Sửu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuộc sống tuổi Ngọ nhìn chung khá bình yên và sung túc, có lúc gặp phải khó khăn trắc trở nhưng họ đã sớm vượt qua nhờ tinh thần lạc quan và cái nhìn tích cực về một sự vật sự việc. Tử vi học có nói, bước qua giữa tuần này, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều biến đổi tích cực trong cuộc sống.

Tử vi dự đoán, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân và chính những người này có khả năng giúp con giáp này phát triển sự nghiệp thu hút tài vận. Vì vậy, bất kể làm việc gì tuổi Ngọ cần suy nghĩ thấu đáo và cần nắm bắt thời cơ kịp lúc. Nếu như may mắn thì trong thời gian này có thể làm giàu chỉ sau một đêm, việc xây dựng cuộc sống sung túc mỹ mãn chỉ trong tầm tay.

Bước sang giữa tuần này (3/8 - 4/8), 3 con giáp này PHÚC LỘC ĐỦ ĐẦY - TÀI LỘC CHẤT ĐỐNG, may mắn hơn trúng số độc đắc, cười vui cả ngày - Ảnh 2
ử vi học có nói, bước qua giữa tuần này, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều biến đổi tích cực trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, chân thành và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết người biết ta nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Trong gia đình, Tuất luôn quan tâm, chăm sóc các thành viên nên gia đạo lúc nào cũng ấm êm, viên mãn.

Đúng 2 ngày giữa tuần này, người tuổi Tuất càng phúc khí đầy nhà, may mắn hơn người. Sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió, thành công mỹ mãn. Đặc biệt, trong thời gian này, Tuất sẽ cơ hội làm ăn cực tốt để hái lộc vào nhà, công thành danh toại.

Bước sang giữa tuần này (3/8 - 4/8), 3 con giáp này PHÚC LỘC ĐỦ ĐẦY - TÀI LỘC CHẤT ĐỐNG, may mắn hơn trúng số độc đắc, cười vui cả ngày - Ảnh 3
Đúng 2 ngày giữa tuần này, người tuổi Tuất càng phúc khí đầy nhà, may mắn hơn người. Sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió, thành công mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 10 ngày tới (29/7 - 7/8), vận khí cao ngút trời, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, lộc lá tìm đến cửa, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tử vi 10 ngày tới (29/7 - 7/8), vận khí cao ngút trời, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, lộc lá tìm đến cửa, đụng đâu cũng hái ra tiền

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi ngày mai tử vi hôm nay # tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng