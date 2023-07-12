Bước sang 4 ngày cuối tuần (13/7 - 16/7): 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, vạn sự hanh thông, đạp trúng hũ vàng, công danh tăng tiến

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 08:10

Đó là 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào nhất khi bước sang 4 ngày cuối tuần.

Tuổi Thân

Bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuổi Thân cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là họ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (13/7 - 16/7): 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, vạn sự hanh thông, đạp trúng hũ vàng, công danh tăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết rằng, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu chính là con giáp sẽ sẽ thăng hoa tài lộc, may mắn tràn về, kiếm tiền siêu dễ. Trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ vô cùng vượng phát, hành thông, và luôn theo kế hoạch mà bạn đã định ra từ trước.

Bản mệnh tuổi Dậu nên mở rộng kinh doanh, khai trương thương hiệu vào thời điểm vàng son này để gặt hái được nhiều tài lộc trời ban, thành công vượt bậc. Những người tuổi Dậu nếu như biết tập trung làm ăn, chịu khó dành dụm thì cuộc sống sang giàu sẽ đến với bạn sớm thôi.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (13/7 - 16/7): 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, vạn sự hanh thông, đạp trúng hũ vàng, công danh tăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi nhận định, bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Con giáp cực kỳ may mắn này sẽ chính thức giã từ giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài.

Những người tuổi Tỵ sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Với người làm công nhân viên chức thì chỉ cần tuổi Tỵ nỗ lực hết mình trong công việc. Bạn sẽ được cấp trên nhìn nhận, chiếu cố tạo điều kiện cho bạn phát triển bản thân thăng quan tiến chức.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (13/7 - 16/7): 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, vạn sự hanh thông, đạp trúng hũ vàng, công danh tăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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