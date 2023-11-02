Bước sang 3 ngày cuối tuần (3/11 - 5/11), 3 con giáp vận số cực ĐỎ, may mắn liên miên, tiền bạc chất đống, vượt qua cơn đại hạn

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 10:16

Dự đoán 3 ngày cuối tuần sẽ là những ngày vô cùng may mắn với 3 con giáp này, tiền bạc lũ lượt kéo về, làm gì cũng thành công hơn người.

Tuổi Tý

Xem tử vi, bước sang 3 ngày cuối tuần, những người tuổi Tý cho thấy, công việc của họ thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bước sang 3 ngày cuối tuần (3/11 - 5/11), 3 con giáp vận số cực ĐỎ, may mắn liên miên, tiền bạc chất đống, vượt qua cơn đại hạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, bước sang 3 ngày cuối tuần, những người tuổi Mão có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn.

Bước sang 3 ngày cuối tuần (3/11 - 5/11), 3 con giáp vận số cực ĐỎ, may mắn liên miên, tiền bạc chất đống, vượt qua cơn đại hạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời điểm 3 ngày cuối tuần sẽ là lúc tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Công việc của bản mệnh luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lơi. Với những người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở.

Từ đó mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước cho tuổi Tuất. Chuyện tình cảm cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Bước sang 3 ngày cuối tuần (3/11 - 5/11), 3 con giáp vận số cực ĐỎ, may mắn liên miên, tiền bạc chất đống, vượt qua cơn đại hạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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