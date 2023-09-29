Bước sang 2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 10:55

Theo tử vi học, bước sang 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được cát tinh soi chiếu nên từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm luôn gặp may mắn.

Tuổi Thìn

Tử vi định sẵn, người Tuổi Thìn vốn luôn gặp may mắn do có quý nhân phù trợ, dù có khó khăn đến mấy vẫn vượt qua. Dự đoán 2 ngày cuối tuần của tuổi Thìn rất tốt, sẽ gặp nhiều may mắn nhất về đường công danh và có xu hướng đi lên dần dần và đến đỉnh điểm.

Đặc biệt, người tuổi Thìn còn có tài năng thiên bẩm lãnh đạo cho nên mọi thứ trong công việc sẽ suôn sẻ, không gặp chút khó khăn nào. Càng về cuối tháng, tuổi Thìn càng có tài lộc, phú quý hơn người. Tình duyên của tuổi Thìn cũng êm đẹp, mối quan hệ giữa tuổi Thìn và đối phương đều yên bình, hạnh phúc.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia tử vi học, bước sang 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Dần được cát tinh soi chiếu nên có vận may đặc biệt hơn người. Từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm của tuổi Dần nhìn chung tất cả các phương diện đều vô cùng thuận lợi.

Trong công việc, người tuổi Dần sẽ được quý nhân tương trợ nên các kế hoạch, dự định trong công việc có nhiều khả năng được hiện thực hóa sớm hơn dự kiến, từ đó mà thu về thành quả không nhỏ. Tuy nhiên, những người tuổi Dần cũng nên lưu ý, không nên chủ quan hay khinh suất trước những may mắn, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Các bạn vẫn nên kiểm soát công việc của mình thật tốt, không nên nóng vội hay liều lĩnh. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, phát triển một cách ổn định, chắc chắn, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của tuổi Mùi cho hay, bước sang 2 ngày cuối tuần, con giáp này sẽ gặp may mắn nhất trong cả sự nghiệp và tài lộc. Tuổi Mùi là con giáp rất ham học hỏi, luôn cố gắng để nâng cao trình độ của bản thân lên một tầm mới. Con giáp này không ngại khổ để đạt được những thứ mình muốn.

Những người tuổi Mùi đang làm kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Đi cùng với đó là sự ủng hộ từ cát tinh khiến bản mệnh tuổi Mùi sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần đề phòng những kẻ tiểu nhân không có ý đồ tốt. Những người này có thể làm ảnh hưởng đến hậu vận của bạn, khiến đường bản mệnh rẽ hướng.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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