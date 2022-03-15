Bước qua ngày 16/3, Ngũ Hành điều hòa, 3 con giáp này sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền tài ào ào chạy vào túi, vận trình hanh thông đáng mong đợi

Bước qua ngày 16/3, sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp. Trong thời điểm này, họ nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới.

Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể. Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu có tính cách đặc biệt khác biệt. Họ trong công việc và cuộc sống đều rất thẳng thắn, không bao giờ nề hà việc khó. Họ hài hước, năng động và thường nổi bật trong đám đông nhờ tài ăn nói của mình.

Người tuổi này thường có nhiều bạn bè, được mọi người quý mến và sẵn sàng giúp đỡ. Bước qua ngày 16/3, những chú Gà được dự báo vận trình sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt, không những vận may tăng lên mà vận quý nhân cũng vượng. Vốn là người có hoài bão lớn, cẩn thận và chu toàn, nay được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Dậu sẽ rủng rỉnh tiền bạc, sự nghiệp có bước tiến lớn.

Bước qua ngày 16/3, những chú Gà được dự báo vận trình sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước qua ngày 16/3, vận trình tài lộc đối với người tuổi Mão cũng vô cùng suôn sẻ, vận khí phát triển rất thuận lợi, quan hệ bạn bè vô cùng tốt đẹp, vợ chồng cũng hòa thuận. Con giáp tuổi Mão sẽ tích được khối tài sản rất lớn trong thời gian này nhờ công việc ngày càng khởi sắc.

Tuổi Mão có thể dễ dàng thu được lợi nhuận từ các dự án hợp tác, và có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ các dự án bất động sản. Nhờ có quý nhân phù trợ và các mối quan hệ tốt đẹp mà giai đoạn này sẽ là thời điểm tuyệt vời của tuổi Mão, sự nghiệp hanh thông, phát tài phát lộc.

Bước qua ngày 16/3, vận trình tài lộc đối với người tuổi Mão cũng vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.