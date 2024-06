Bí quyết dùng muối để xả vận xui, hút tài lộc, ai chưa biết thì làm ngay kẻo lỡ

Muối không chỉ là loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình. Theo quan niệm dân gian, muối được xem như một loại bùa dùng để ‘xả xui’, xua đuổi tà ma, tẩy uế, rước may mắn vào nhà.

Vậy nên nếu gia đạo đang bất hòa hay trong công việc đang gặp khó khăn bạn có thể thử với những cách sau đây nhé!

Tắm nước muối

Nếu là nam giới bạn hãy dùng 7 muỗng muối, nữ giới dùng 7 muỗng muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này dội từ đầu xuống. Theo quan niệm dân gian, nước muối này sẽ cuốn trôi những điều xui rủi, mọi vận hạn đều được hóa giải.

Làm lọ muối phong thủy

Vì có khả năng làm suy yếu âm khí, trừ yêu đuổi ta nên muối sẽ giúp trấn giữ bình an cho gia đình bạn. Chỉ cần chuẩn bị một lọ thủy tinh, một ít muối và 6 đồng tiền xu. Sau đó, bạn trút muối ngang miệng lọ, xếp 6 đồng xu này ngửa nên trên và rót đầy nước.

Hãy đặt lọ muối phong thủy ở nơi khó nhìn thấy, ít người lui tới để tránh bị dịch chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Rắc muối trước cửa nhà

Dân gian cho rằng việc bạn kém may mắn, thường xuyên gặp chuyện chẳng lành là do có âm hồn đi theo quấy phá. Vậy nên, nếu muốn tẩy uế, xua đuổi âm khí bạn nên rắc muối trước cửa nhà. Số muối này sẽ như bùa bình an, trấn giữ không cho âm hồn nào có cơ hội xâm nhập vào nhà quấy phá bạn.

Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!