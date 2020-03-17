Bị hung thần gõ cửa, 3 con giáp này phải hết sức cẩn thận kẻo tài lộc tuột dốc 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/03/2020 15:32

Bị hung tinh đeo bám nên 3 con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác nếu không sẽ lâm vào cảnh tiền mất tật mang, bị họa thị phi bủa vây trong 45 ngày tới.

Thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo nhất trong 45 ngày tới nên bạn phải hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc nếu không sẽ phải trả giá đắt.

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Chỉ cần xui xẻo qua đi Mùi sẽ lại may mắn an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chăm chỉ và biết cách đối nhân xử thế nhưng 45 ngày tới người tuổi Mùi phải gánh chịu khá nhiều tai bay vạ gió. Gặp trắc trở trong kinh doanh, rắc rối trong công việc và bị tiểu nhân quấy phá nên Mùi phải lao đao lắm bận, tiền mất tật mang.

Nếu không giữ được bình tĩnh, không thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói thì Mùi sẽ bị họa thị phi làm ảnh hưởng đến uy tín. Hãy cứ sống tử tể, đàng hoàng và giữ mình trước sóng gió. Chỉ cần xui xẻo qua đi Mùi sẽ lại may mắn an nhàn.

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Nếu không giữ mình, thận trọng trong mọi việc thì cái giá mà Tý phải trả sẽ rất đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vốn là con giáp thông minh, tài năng và có gan làm giàu nên người tuổi Tý sớm gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp. Càng dấn thân, càng có tham vọng con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà.

Thế nhưng, trong 45 ngày tới vì bị đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại nên người tuổi Tý phải gánh chịu khá nhiều tổn thất tài chính. Nếu không giữ mình, thận trọng trong mọi việc thì cái giá mà Tý phải trả sẽ rất đắt.

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Ngọ sẽ học được cách ứng phó với tai ương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Canh Tý 2020 là năm may mắn của người tuổi Ngọ. Thế nhưng, phải vượt qua 45 ngày tới thì Ngọ mới thực sự bước vào thời hoàng kim của đời mình. Sau những vấp ngã, thất bại và cả những thăng trầm trong cuộc sống Ngọ sẽ học được cách ứng phó với tai ương.

Khổ tận cam lai, sau khi đã chiến thắng số phận Ngọ sẽ có tài vận thăng hoa, cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, của nả đầy nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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