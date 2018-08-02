Bi hài khi con dâu khắc tuổi mẹ chồng và cách hóa giải

Tuy nhiên, trên thực tế chuyện xung khắc tuổi chỉ là vấn đề nhỏ. Xem tuổi là để tránh gặp những xui xẻo hay tai họa sau này. Bạn nên nhớ, chỉ tình yêu đích thực, sự thấu hiểu và thông cảm của vợ chồng mới chính là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Bạn biết không, trong văn hóa cưới hỏi của người Việt Nam, thì chuyện xem tuổi cho vợ và gia đình chồng luôn là một vấn đề quan trọng. Các bậc làm cha làm mẹ khi quyết định cưới xin cho con mình thường phải cân nhắc rất kỹ về vấn đề này. Thế nhưng, vẫn tồn tại rất nhiều trường hợp chỉ vì nàng dâu khắc tuổi mẹ chồng mà cuộc hôn nhân đó đã không được diễn ra như mong đợi.

"Tôi và anh Minh yêu nhau đã lâu, đến lúc anh Minh xác định tôi sẽ là người bạn đời của anh ấy, thì anh ấy mới dẫn tôi về gặp mẹ anh. Anh nói mẹ anh khó lắm, là con dâu phải biết hiếu thảo trên dưới, hòa thuận với họ hàng. Anh thấy tôi là người giỏi lại ngoan hiền, hiếu thảo. Nên quyết định dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Ngày đến nhà anh, tôi hồi hộp và lo lắng không biết bố mẹ anh là người thế nào và liệu tôi có hoàn hảo trong mắt mọi người không.

Đến nhà, bố mẹ anh bảo tôi ngồi xuống rồi hỏi tôi sinh tuổi gì? Tôi trả lời là tuổi Dần. Mẹ anh bảo tôi và anh không hợp bởi vì tuổi tôi và mẹ anh khắc với nhau. Mẹ anh tuổi Tỵ, không thế cưới xin được. Nghe xong, tôi buồn lắm, còn anh cũng không biết làm gì hơn. Quãng thời gian sau, anh ít đến thăm tôi và nói lời chia tay trong một buổi chiều mưa. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Bởi vì khắc tuổi nên tôi và anh dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể đến được với nhau."

Đó là những dòng tâm sự của chị Hoa. Bây giờ chị đã có chồng và 2 con, nhưng khi kể về chuyện này, trên gương mặt chị còn hằn lên rất nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Tiếc cho mối tình của anh chị đã không thành cũng bởi vì chị khắc tuổi mẹ của anh ấy.

Tuy nhiên, dù là con dâu có tuổi xung khắc với mẹ chồng về mạng, Địa Chi hay Thiên Can, nhưng vẫn giữ được đạo đức lối sống đúng mực Dâu ngoan hiền, hiếu thảo. Hay hai vợ chồng yêu thương nhau, muốn ở bên nhau trọn đời thì vẫn có cách hóa giải.

Các cách hóa giải khi con dâu khắc tuổi mẹ chồng

1. Bỏ qua bước xin dâu

Một cách thông thường mà dân gian vẫn hay áp dụng khi con dâu khắc tuổi mẹ chồng là bỏ qua bước cúng bái tổ tiên cho nàng dâu. Hay nói cách khác là bỏ qua bước xin dâu theo phong tục cưới hỏi.

Ý nghĩa của việc bỏ qua bước xin dâu là dù trên mặt pháp lý các bạn đã đăng ký kết hôn và được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Hai bạn được sự bảo vệ của quyền lợi và trách nhiệm và trên mặt hình thức thì tiệc cưới vẫn diễn ra. Bạn bè, người thân và những người xung quanh đều công nhận hai bạn đã trở thành vợ chồng. Thế nhưng khi bạn bỏ qua bước xin dâu này, thì đồng nghĩa với việc ông bà tổ tiên hay thần linh sẽ không chứng giám cho việc cưới hỏi của hai bạn. Do đó, vấn đề con dâu khắc tuổi mẹ chồng theo quan niệm xưa sẽ được hóa giải.

Bỏ qua bước xin dâu để hóa giải khi con dâu khắc tuổi mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do con dâu không được sự chứng giám của ông bà tổ tiên nên các tập tục theo truyền thống sẽ không được xưng tên con dâu để cầu xin sức khỏe hay tài lộc. Do đó, cách làm này có thể sẽ làm cho các nàng dâu hơi khó chịu một chút nhé.

2. Nhờ đến phong thủy

Còn đối với các trường hợp tuổi xung khắc như khắc mệnh hay xung Thiên Can, Địa Chi, cung phi dẫn đến việc mẹ chồng nàng dâu hay tranh cãi, khắc khẩu, không hòa thuận, thì có một cách khác để hóa giải tuổi xung khắc này là nhờ đến phong thủy. Tùy vào loại tuổi xung khắc cụ thể mà sẽ bài trí những yếu tố phong thủy khác nhau để giảm xung đột trong gia đình.

Nhờ đến phong thủy để hóa giải khi con dâu khắc tuổi mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn nên nhớ, dù cho có khắc tuổi hay không, nếu mẹ chồng và nàng dâu biết thấu hiểu và yêu thương nhau thì tất cả sẽ được hàn gắn và hóa giải.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm