Tử vi cho biết, con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Dậu giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Dậu sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Dậu tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Dậu giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Bắt đầu từ thứ ba ngày 22/11, người tuổi Dậu nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Dậu sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng, vận trình tài lộc của Dậu tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Dậu. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Tuổi Mùi

Mùi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc. Tử vi cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Mùi hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

Bắt đầu từ thứ Ba ngày 22/11, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may liên tiếp đến, Mùi thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Mùi sẽ ngày càng vượng.

Vốn dĩ tuổi Mùi luôn nỗ lực, chăm chỉ trong công việc. Nay có thêm chút may mắn giúp Mùi thu về nhiều lợi nhuận, làm việc gì cũng suôn sẻ. Thời gian này, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Sắp tới đây, mỗi ngày trôi qua tuổi Mùi sẽ tìm thấy niềm vui mới, có quý nhân phù trợ giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp. Bắt đầu từ thứ Ba ngày 22/11 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Thìn. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Thìn phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Thìn nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những người tuổi Thìn không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Đây sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Thìn đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.