Đây là thời gian may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Dậu. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Dậu sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng, vận trình tài lộc của Dậu tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet