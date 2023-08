Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022): Top 3 con giáp mở mắt đã có may mắn hội tụ, sự nghiệp thăng tiến, phất lên giàu có, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh

Trong thời gian tới (bắt đầu từ ngày 7/9/2022), người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Con giáp này có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong thời gian tới (bắt đầu từ thứ Tư tuần này), do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Với người làm đầu tư, người cầm tinh con Rồng thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến con giáp này, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, người cầm tinh con Rồng thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. người tuổi này hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì người tuổi Thìn nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Hợi là người làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu. Con giáp này là người kiên trì, kiên định, không dễ gì lay chuyển. Trong cuộc sống, bản mệnh luôn cẩn thận nên ít mắc sai sót. Đây cũng là bí quyết giúp bản mệnh vượt qua đối thủ và từng bước thành công.

Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022), con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành. Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải. Bản mệnh cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp.

Hãy xác nhận bằng văn bản trước khi làm công việc nào. Không những gặp may mắn trong công việc, con giáp này còn có đường tình duyên khá suôn sẻ. Người còn độc thân nên chăm chỉ kiếm tiền đồng thời làm mới hình ảnh của bản thân để sớm tìm được nửa kia cho riêng mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.