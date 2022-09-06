Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022): Top 3 con giáp mở mắt đã có may mắn hội tụ, sự nghiệp thăng tiến, phất lên giàu có, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 17:05

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất thời gian tới (bắt đầu từ ngày 7/9). Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, các cơ hội mới, vận trình khởi sắc, tài chính đi lên.

Tuổi Dần

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022): Top 3 con giáp mở mắt đã có may mắn hội tụ, sự nghiệp thăng tiến, phất lên giàu có, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 1
Bản mệnh sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Con giáp này có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới (bắt đầu từ ngày 7/9/2022), người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Con giáp này có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. 

 

Trong công việc, con giáp này cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Đây là yếu tố có lợi cho con đường thăng tiến của chính mệnh. Sự chăm chỉ của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt..

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong thời gian tới (bắt đầu từ thứ Tư tuần này), do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022): Top 3 con giáp mở mắt đã có may mắn hội tụ, sự nghiệp thăng tiến, phất lên giàu có, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 2
 Với người làm đầu tư, người cầm tinh con Rồng thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến con giáp này, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, người cầm tinh con Rồng thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. người tuổi này hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì người tuổi Thìn nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp.

 

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Hợi là người làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu. Con giáp này là người kiên trì, kiên định, không dễ gì lay chuyển. Trong cuộc sống, bản mệnh luôn cẩn thận nên ít mắc sai sót. Đây cũng là bí quyết giúp bản mệnh vượt qua đối thủ và từng bước thành công.

Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022): Top 3 con giáp mở mắt đã có may mắn hội tụ, sự nghiệp thăng tiến, phất lên giàu có, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 3
Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai (7/9/2022), con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành. Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải. Bản mệnh cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp.

Hãy xác nhận bằng văn bản trước khi làm công việc nào. Không những gặp may mắn trong công việc, con giáp này còn có đường tình duyên khá suôn sẻ. Người còn độc thân nên chăm chỉ kiếm tiền đồng thời làm mới hình ảnh của bản thân để sớm tìm được nửa kia cho riêng mình.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 7/9/2022, top 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, may mắn liên miên, làm chơi ăn thiệt, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Tử vi thứ Tư ngày 7/9/2022, top 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, may mắn liên miên, làm chơi ăn thiệt, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ có khả năng phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước trong ngày mai (thứ Tư ngày 7/9/2022).

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 7/9 tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng