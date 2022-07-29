Ai nói tháng 7 âm xui rủi nhưng với 3 con giáp này "một bước lên mây", kiếm tiền siêu đỉnh, giàu có nhất vùng, suốt ngày chỉ việc đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 11:33

3 con giáp này gặp được nhiều may mắn, thần tài và quý nhân chiếu cố chưa đủ, mà họ còn tìm được những cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc hay đổi đời.

Tuổi Thìn

Thời gian trước Thìn phạm Tam Tai nên vốn dĩ không có được vận may tốt nhất. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giành được thắng lợi ở nhiều lĩnh vực nhờ tài trí của mình và sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Tháng 7 âm lịch này nhờ các sao tốt lành đồng hành mà Thìn nhận được nhiều phúc khí, thuận lợi hơn về mặt công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, Thìn còn có quý nhân phù trợ nên nhất định sẽ bội thu.

Người tuổi Thìn thông minh, có chí tiến thủ, nghiêm khắc trong công việc và rất giỏi nắm bắt cơ hội. Vì vậy, nếu có cơ hội tốt, con giáp này chắc chắn không bỏ lỡ. Cuối tháng có cát tinh chiếu mệnh nên vận khí liên tục tăng, công danh ngày càng vượng phát. Bất kể làm việc gì Thìn cũng gặp được nhiều may mắn.

Ai nói tháng 7 âm xui rủi nhưng với 3 con giáp này 'một bước lên mây', kiếm tiền siêu đỉnh, giàu có nhất vùng, suốt ngày chỉ việc đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Tháng 7 âm lịch này nhờ các sao tốt lành đồng hành mà Thìn nhận được nhiều phúc khí. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng trong cuộc sống để tìm kiếm sự thành công. Đa số những người tuổi Thân đều không sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tự tạo sự giàu có cho riêng mình nhờ sự bản lĩnh và bền bỉ. Người tuổi Thân không ngại gian khó, chỉ sợ vận may không chiếu cố, họ luôn biết mình đang ở đâu và luôn cố gắng học hỏi mọi thứ. 

Tử vi học có nói, những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt từ tháng 7 âm lịch trở đi, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để nghênh đón thần tài, bên cạnh đó tuổi Thân còn được quý nhân chiếu cố.

Tháng này, cuộc sống tuổi Thân sẽ thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp có hướng đi mới, con đường tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Trước khi bước qua năm mới, tuổi Thân ít nhất sẽ được tận hưởng vẹn toàn cả tình lẫn tiền. 

Ai nói tháng 7 âm xui rủi nhưng với 3 con giáp này 'một bước lên mây', kiếm tiền siêu đỉnh, giàu có nhất vùng, suốt ngày chỉ việc đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Từ tháng 7 âm lịch trở đi, tuổi Thân nghênh đón thần tài, quý nhân chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc nhìn chung khá ổn định. Bạn không phát tài nhưng vẫn kiếm được những khoản xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu còn thời gian, bạn có thể nhận thêm các nghề tay trái để nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến túi tiền rủng rỉnh hơn.

 

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Với người độc thân, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng rụt rè e ngại quá nhé.

 

Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của hai người ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Hai người thấu hiểu suy nghĩ của nhau mà chẳng cần phải nói thành lời. Cả hai luôn giúp đỡ nhau trong các công việc nhà và cổ vũ nhau cùng tiến lên trong sự nghiệp.

Ai nói tháng 7 âm xui rủi nhưng với 3 con giáp này 'một bước lên mây', kiếm tiền siêu đỉnh, giàu có nhất vùng, suốt ngày chỉ việc đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ngọ có thể nhận thêm các nghề tay trái giúp túi tiền rủng rỉnh hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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