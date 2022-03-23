7 ngày cuối tháng 3, Kim Tài ngự trị ban phước, 3 con giáp này tài lộc vững mạnh, sự nghiệp hanh thông, tiền của dồi dào

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 18:20

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp này đổi đời trong phút chốc, tay trái đếm tiền, tay phải thu vàng, bước lên đỉnh danh vọng, sự nghiệp hanh thông, vận trình lên hương, gia sự hòa hợp, an nhàn thảnh thơi.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa số có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, có tham vọng và luôn nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ lại thiếu kiên nhẫn và dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng đây chính là sự thiếu sót của con giáp này khiến họ không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho thấy, dù có như vậy thì những người tuổi Tỵ sẽ gặp rất nhiều may mắn trong 7 ngày cuối tháng 3, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ giải quyết hết được những tồn đọng trước đó. Những khó khăn nhanh chóng được tháo gỡ vì vậy thu nhập của họ cũng sẽ ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái.

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Người tuổi Tỵ sẽ gặp rất nhiều may mắn trong 7 ngày cuối tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày cuối tháng 3, con giáp này thiên thời – địa lợi – nhân hòa, có thể tiến xa hơn trên lộ trình phát triển công danh sự nghiệp. Người tuổi Dậu còn may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc về lâu dài. Con giáp này cũng khổ tận cam lai, sau thời gian nằm gai nếm mật là giai đoạn rước tài đón lộc về nhà.

Những nỗ lực mà tuổi Dậu đã bỏ ra, thời gian này sẽ nhận lại kết quả vượt ngoài mong đợi nếu không muốn nói là làm một hưởng mười. Con đường tài lộc nối dài sang cả năm kết tiếp. Người tuổi Dậu nên tranh thủ tất cả các cơ hội xảy tới trong thời gian này, triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc yêu thích.

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Trong 7 ngày cuối tháng 3, con giáp này thiên thời – địa lợi – nhân hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn ham học hỏi, hay tò mò vậy nên đường công danh sự nghiệp lẫn tài vận thường mỉm cười với họ. Đối với những người tuổi Thân còn đi học, trong khoảng thời gian 7 ngày cuối tháng 3, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Trong 7 ngày cuối tháng 3, những người tuổi Sửu đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, nếu người tuổi Sửu quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

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Trong 7 ngày cuối tháng 3, những người tuổi Sửu sẽ kiếm thêm một khoản thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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