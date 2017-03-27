Trong 12 con giáp, tuổi Hợi nhận được khá nhiều ưu ái và gặp nhiều may mắn vì được quý nhân phù trợ. Họ luôn biết nắm bắt từng cơ hội tốt đi qua, trong năm nay họ dễ dàng hợp tác với đồng nghiệp, bạn bè để làm ăn buôn bán, việc thu lại lợi nhuận đối với họ không hề khó.

Đặc biệt, người tuổi Hợi trong năm 2017 được nhiều xung quanh ủng hộ và tin cậy. Ngoài thu nhập cao từ tiền lương hàng tháng, họ còn có một khoản tiền thưởng không hề nhỏ từ cấp trên.

Tuổi Dậu

Mặc dù là năm tuổi nhưng năm nay người tuổi Dậu sẽ có một năm sự nghiệp cực kỳ hưng thịnh. Đây là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của họ.

Họ khá bận rộn với những dự án và kế hoạch lớn, thời gian chủ yếu tập trung vào công việc. Nói chung về tài chính năm nay người tuổi Dậu không phải suy nghĩ lo lắng nhiều, tất cả mọi thứ đối với họ đều rất thuận lợi.

Tuy nhiên, họ nên giữ gìn sức khỏe và cần có chiến lược kinh doanh một cách rõ ràng để tránh những căng thẳng và áp lực do quá tải về công việc.

Tuổi Tuất

Là con giáp chăm chỉ và chịu khó, người tuổi Tuất lại rất mạnh dạn xông pha trong việc kinh doanh buôn bán nên họ rất dễ gặp thành công.

Bên cạnh đó, người tuổi Tuất cũng rất nhanh nhạy và khôn khéo trong giao tiếp nên nhận được nhiều thiện cảm từ khách hàng, đối tác. Ngoài việc buôn bán, người tuổi Tuất cũng rất phù hợp với những ngành nghề liên quan đến mảng dịch vụ truyền thông, sản phẩm công nghệ...

Năm 2017, người tuổi Tuất có thần tài đồng hành, vì vậy có thể thử vận may của mình vào việc đầu tư, bất động sản.

Tuổi Thìn

Theo tử vi năm 2017, người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân và gặt hái được thành công rực rỡ về lĩnh vực kinh doanh. Ngoài tài năng thực sự, họ còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè. Tuy nhiên, vì tính tình nôn nóng, bộc trực nên người tuổi Tuất sẽ khó tránh những vấn đề ảnh hưởng đến việc xây dựng và thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh. Người tuổi Tuất nên biết kiềm chế và thay đổi tính cách của mình nếu không sẽ làm hỏng một số hợp đồng làm ăn quan trọng.

Tuổi Mão

Năm 2017 được xem là một năm viên mãn, phát tài phát lộc của những người tuổi Mão, vận thế của người tuổi Mão khá tốt, mọi việc kinh doanh buôn bán đa số đều suôn sẻ. Nhờ tính cách kiên định và biết nhẫn nại nên người tuổi Mão luôn chớp được thời cơ để thăng tiến và thu được lợi nhuận cho mình.

Nếu có ý định đổi nghề hay muốn thử sức với một lĩnh vực kinh doanh buôn bán khác thì những người tuổi Mão nên mạnh dạn và nhanh chóng thực hiện, sự thay đổi có thể mang lại nhiều thành công vượt trội đối với họ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý - Là con giáp xông pha thương trường kiếm tiền cực kỳ giỏi. Họ có đầu óc rất thông minh và biết nhìn xa trông rộng; Trong năm 2017 này, người tuổi Tý có nhiều cơ hội để kinh doanh buôn bán và luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Người tuổi Tý có bản lĩnh và lãnh đạo rất tốt nhờ khôn khéo mà năm nay họ tránh được rất nhiều rủi ro trong kinh doanh, biết thay đổi và tăng hiệu suất làm việc lên mức cao nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo