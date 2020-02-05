4 tháng tụ tài tụ lộc nhất của tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020

Trong năm Canh Tý 2020, có 4 tháng âm lịch đặc biệt chỉ dành riêng cho tuổi Dần thăng hoa tiền bạc, tài lộc song hành, không lo thiếu thốn.

Đây là 4 tháng phát tài phát lộc nhất của tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020.

Tháng Giêng

Tuổi Dần là con giáp may mắn có một khởi đầu khá thuận lợi trong năm 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần là con giáp may mắn có một khởi đầu khá thuận lợi trong năm 2020 này. Ngay từ tháng đầu năm, họ đã có tin vui về tài lộc. Nếu lúc trước, tuổi Dần tốn kém tiền bạc thì đây là lúc họ được đền bù. Với số tiền kiếm được, con giáp này nên chi tiêu hợp lý, tích tiểu thành đại. Một tháng đầu năm thịnh vượng sẽ mở đầu một năm nhiều may mắn.

Tháng 7 âm lịch

Dù đây lại là tháng nhiều người cho là không may mắn về tiền bạc, công việc nhưng mọi chuyện đều thuận lợi với tuổi Dần.

Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Dần được thần Tài bảo vệ, làm gì cũng có tài lộc. Người đi làm có dấu hiệu được tăng lương, người kinh doanh kiếm thêm thu nhập ở lĩnh vực mới. Đây là tháng mang nhiều may mắn tiền bạc bất ngờ nhất cho tuổi Dần.

Tháng 10 âm lịch

Tháng 10 là tháng vượng tài, may mắn với tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là tháng vượng tài, may mắn với tuổi Dần. Tuổi Dần làm gì cũng dễ thành công, có nhiều cơ hội lớn.

Dù vậy, kiếm tiền dễ nhưng tuổi Dần đừng tiêu hoang mà dễ hao hụt. Muốn có tài chính vững chắc lâu dài, hãy chi tiêu cẩn thận.

Tháng 12

Vận thế của tuổi Dần trong tháng 12 vẫn rực rỡ. Theo tử vi 2020, tuổi Dần khép lại một năm với nhiều tiền trong túi.

Những nỗ lực suốt năm sẽ mang lại thành tựu lớn vào cuối năm. Tuổi Dần không chỉ được ghi nhận năng lực mà còn có cơ hội thăng tiến.

Trong năm Canh Tý 2020 này, tuổi Dần kinh doanh nên dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vẫn dồi dào, và có thêm những khoản thu phụ.

Trong năm Canh Tý 2020 này, tuổi Dần kinh doanh nên dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ để không uổng phí năm thời vận rực rỡ nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 nét tướng ‘ngàn vàng’ của người phụ nữ được trời thương Phật quý Đây là nét tướng phụ nữ dù thấy xấu nhưng thật ra là dấu hiệu được trời thương Phật quý, dự đoán cuộc đời nhiều phúc lộc, phú quý về sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-thang-tu-tai-tu-loc-nhat-cua-tuoi-dan-trong-nam-canh-ty-2020-350102.html