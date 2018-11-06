4 con giáp vì yêu mà điêu đứng, mù quáng hết thuốc chữa

Tâm linh - Tử vi 06/11/2018 05:30

Đây là những con giáp dù có giỏi giang thế nào trong công việc hay cuộc sống thì cũng dễ “đầu hàng” vô điều kiện trước tình yêu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chân thành, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp người khác. Họ sống tình cảm, không tham vật chất. Do đó họ dễ vì yêu mà yếu đuối, trở nên mù quáng. Người tuổi Sửu khi yêu là chỉ duy nhất một người, sẵn sàng làm mọi thứ vì người tình. Vì một khi biết yêu, con giáp này sẽ không màng điểm xấu tốt gì của đối phương. Họ dễ dàng tha thứ và lại hết lòng vì tình yêu.

4 con giáp vì yêu mà điêu đứng, mù quáng hết thuốc chữa - Ảnh 1
Vì một khi biết yêu, người tuổi Sửu sẽ không màng điểm xấu tốt gì của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng người tuổi Mùi lại có nội tâm nhạy cảm. Họ sống tình cảm, giàu tình nghĩa. Họ luôn giúp đỡ người khác mà không cầu nhận lại. Điều họ mong muốn ở đời là sống yên bình và hạnh phúc. Trong tình yêu, con giáp này luôn nhường quyền quyết định cho đối phương. Do đó, họ dễ ủy lụy trong tình cảm. Càng yêu, họ càng cố chấp hy sinh, nhưng kết quả lại không như ý muốn.

4 con giáp vì yêu mà điêu đứng, mù quáng hết thuốc chữa - Ảnh 2
Dù có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng người tuổi Mùi lại có nội tâm nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa phần người tuổi Hợi có tham vọng sự nghiệp, nhưng cũng có đòi hỏi cao trong tình yêu. Đây cũng là con giáp đặt lòng tin nhiều vào tình yêu, nên dễ bị lừa tình và tiền. Một khi yêu, họ muốn quản người yêu, có thể khiến đối phương vì khó chịu mà ra đi. Đây là biểu hiện của một người yêu mù quáng.

4 con giáp vì yêu mà điêu đứng, mù quáng hết thuốc chữa - Ảnh 3
Đây cũng là con giáp đặt lòng tin nhiều vào tình yêu, nên dễ bị lừa tình và tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chung thủy, lãng mạn khi yêu. Với họ, tình yêu không bao giờ có thể thiếu trong cuộc sống. Khi đã yêu, con giáp này sẽ hết lòng vì đối phương. Vì thích lãng lạn, họ càng muốn tạo ra những điều đầy ngọt ngào bất ngờ. Nhưng vì quá coi trọng một tình yêu đầy màu hồng, họ dễ mù quáng mà thiếu lý trí.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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