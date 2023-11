3 tuổi được lộc Tổ tiên, Thần Phật phù hộ dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời năm Quý Mão 2023

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số năm 2023 đó chính là tuổi Mùi. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số năm Quý Mão của họ cực cao.

Bước sang năm Quý Mão 2023, ai xui xẻo ở phương diện nào thì chưa rõ, nhưng 3 tuổi này hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, dễ dàng trúng thưởng hoặc trúng số lớn trong năm.

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác. Để biết thêm chi tiết về vận trình xuyên suốt năm 2023, tuổi Mùi đừng bỏ lỡ: Tử vi tuổi Mùi 2023 - Mở ra cơ hội đổi đời và phát triển bùng nổ!

Lại thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Dê liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

2. Người tuổi Sửu

Tử vi 2023 dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt trong năm 2023. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

3. Người tuổi Tý

Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng (trúng thưởng, trúng vé số) hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong năm có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai 2023 bớt độ vây hãm.

Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tý được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Trên đây là những thông tin về top 3 con giáp dễ trúng số năm 2023 nhất. Nếu không có tên trong danh sách thì cũng đừng vội buồn phiền, bởi may mắn do chính sự nỗ lực của bản thân tạo ra. Hãy cố gắng hết mình, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng!

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.