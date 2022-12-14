3 con giáp này được thần tài 'chăm sóc', vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục: Nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 15/12/2022

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:15

Vào thời điểm này, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, nếu nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì làm đâu thắng đó, hầu bao rủng rỉnh.

 

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người mang số mệnh Rồng, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng sẽ vượt qua một cách ngoạn mục nhờ vào bản lĩnh của mình. 

Đa số những người tuổi Thìn đều gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ vào thời niên thiếu. Tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, khiến công việc không có tiến triển, giậm chân tại chỗ.

3 con giáp này được thần tài 'chăm sóc', vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục: Nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời điểm này cuộc sống tuổi Thìn sẽ có bước chuyển bất ngờ. Từ giai đoạn này trở đi, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn gặp được quý nhân, luôn đi theo giúp đỡ và phù trợ mọi thứ thăng hoa rực rỡ. 

Đối với những người đã lập gia đình, thì đây là lúc viên mãn nhất trong cuộc đời. Cuộc sống tuổi Thìn sau khi kết hôn không những đem lại nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân mà còn giúp gia đạo hưng thịnh. Nhìn chung, vào những ngày tháng hậu vận, tuổi Thìn chỉ việc sống an nhàn, tận hưởng phúc phần của con cháu.

Tuổi Ngọ

Một năm dài vất vả của người tuổi ngọ sắp kết thúc. Vào cuối năm nay, một cánh cổng mới sẽ mở ra, vận may sẽ tìm đến. Họ sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ.

Người tuổi Ngọ thông minh, đa năng, có trực giác nhạy bén, biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống và có thói quen tiết kiệm rất tốt. Dù vận khí của họ sẽ có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên những sự kiện tích cực luôn chiếm ưu thế.

3 con giáp này được thần tài 'chăm sóc', vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục: Nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, người tuổi thọ sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định , chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt. Cũng vì vậy nên người tuổi này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật tốt thay vì tránh mạo hiểm đầu tư vào bất cứ phi vụ tài chính trong thời gian này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sống chân thành với mọi người. Con giáp này cũng rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

3 con giáp này được thần tài 'chăm sóc', vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục: Nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này sống có lý tưởng, làm việc chăm chỉ, không ngừng hướng tới mục tiêu. Không những thế, con giáp này cũng giàu lòng trắc ẩn, biết cảm thông, thấu hiểu cho người khác. Thời điểm này, vận khí của con giáp tuổi Dần tăng cao. Họ được quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Người làm công ăn lương sẽ có thêm cơ hội, công việc hoặc nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, tài lộc như nước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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Đúng 11h trưa Thứ 5 ngày 15/12/2022: 3 con giáp thoát hẳn vận đen, đánh bại tiểu nhân, đón ngay Thần Tài, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông

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