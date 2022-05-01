3 con giáp mệnh danh là "cỗ máy in tiền", có cơ hội nhận giải thưởng lớn và đại cát, may mắn, phú quý, không thiếu tiền, làm gì cũng kiếm được khoản lớn trong 180 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 14:00

Thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. 

Tuổi Trâu

Bạn thuộc cung hoàng đạo Sửu rất lý trí, thực dụng, nói nhiều, linh hoạt và rất dễ thích nghi, gần đây may mắn, luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và hào phóng. 180 ngày tới, con giáp Sửu có quý nhân soi đường dẫn lối, cuộc sống vô cùng rủng rỉnh, tiền bạc như mưa, vận may là trọng tâm...

Chỉ cần bạn chịu khó làm việc là sẽ kiếm được tiền và sống cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không thiếu, làm việc gì cũng hanh thông, nam vượng, nữ vượng, đạt được cuộc sống tốt đẹp, sung sướng hết mức, tiền tiết kiệm có thăng tiến vùn vụt, có thể dễ dàng kiếm tiền, tiền vào túi rủng rỉnh, nắm bắt tốt thời cơ thì nhanh chóng thoát khỏi hành động tầm thường, làm cho sự nghiệp phát triển nhảy vọt, kinh doanh bùng nổ từng ngày, và sẽ biến thành người giàu có.

Tuổi Sửu

Bạn thuộc cung hoàng đạo Sửu rất lý trí, thực dụng, nói nhiều, linh hoạt và rất dễ thích nghi, gần đây may mắn, luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và hào phóng. 180 ngày tới, con giáp Sửu có quý nhân soi đường dẫn lối, cuộc sống vô cùng rủng rỉnh, tiền bạc như mưa.

3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', có cơ hội nhận giải thưởng lớn và đại cát, may mắn, phú quý, không thiếu tiền, làm gì cũng kiếm được khoản lớn trong 180 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may là trọng tâm, chỉ cần bạn chịu khó làm việc là sẽ kiếm được tiền và sống cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không thiếu, làm việc gì cũng hanh thông, nam vượng, nữ vượng, đạt được cuộc sống tốt đẹp, sung sướng hết mức, tiền tiết kiệm có thăng tiến vùn vụt, có thể dễ dàng kiếm tiền, tiền vào túi rủng rỉnh, nắm bắt tốt thời cơ thì nhanh chóng thoát khỏi hành động tầm thường, làm cho sự nghiệp phát triển nhảy vọt, kinh doanh bùng nổ từng ngày, và sẽ biến thành người giàu có.

Tuổi Tuất

Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó. Tuần này, bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.

 

180 ngày tới bạn làm việc rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Bạn thậm chí trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. 

 

Nhờ những khởi sắc trong sự nghiệp mà nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền của con giáp này. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp phát tài tuần này nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt. Lại thêm quý nhân giới thiệu cơ hội, bạn không phát tài cũng khó.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

3 tháng tới, ngân khố tăng vọt, tài lộc tăng vọt, 3 con giáp tài vận vượng phát, của cải dồi dào, đường tài chính suôn sẻ hết nấc

3 tháng tới, ngân khố tăng vọt, tài lộc tăng vọt, 3 con giáp tài vận vượng phát, của cải dồi dào, đường tài chính suôn sẻ hết nấc

3 tháng tới, 3 con giáp có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên họ có thể kiếm tiền nhờ các công việc tay trái hoặc công việc kinh doanh thời vụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng