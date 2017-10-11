Đại cát đại lợi, làm đâu thắng đó, vạn sự hanh thông là những may mắn mà 3 con giáp sau có được trong tháng tới.

Hãy vứt những buồn phiền âu lo sang một bên, tháng 11/2017 Dần sẽ được tận hưởng những ngày vui tươi, hứng khởi với túi tiền căng phồng. Công việc chốn công sở của con giáp này sẽ suôn sẻ, trôi chảy và thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ nghề tay trái của mình, chưa kể các dự án từ trên trời rơi xuống cũng sẽ giúp hầu bao của bạn đầy tiền.

Sự nghiệp, gia đạo đều tốt đẹp, tuy nhiên Dần hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá tham công tiếc việc.

Tuổi Tỵ

May mắn và niềm vui đang chờ đợi Tỵ trong tháng 11/2017. Nếu đang có người yêu, rất có thể đây chính là lúc hai bạn quyết định nên duyên vợ chồng sớm sinh quý tử. Nếu đang độc thân, đây là thời điểm bạn gặp được một nửa như ý cho đời mình.

Vận tài lộc hanh thông giúp Tỵ kiếm được bộn tiền, bất kể bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào cũng sẽ thu lại lợi nhuận kếch xù. Nếu có ý định hùn hạp kinh doanh, Tỵ hãy kết hợp với người cùng tuổi với mình, cả hai sẽ giúp vận mệnh của nhau thêm vượng, thành công lại càng thành công, may mắn lại càng may mắn.

Tuổi Mùi

Tuy nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nhưng vận trình của nữ nhân tuổi Mùi vẫn không như ý. Dù có thu nhận cao, chi tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nhưng môi trường công sở lại khiến Mùi phải mệt mỏi vô cùng. Mùi sống chan hòa, biết điều nhưng đồng nghiệp xấu tính vẫn không buông tha, liên tục nói xấu khiến con giáp này bị vùi dập trong mắt cấp trên không có chính kiến. Nam nhân tuổi Mùi dù thành công, may mắn nhưng nếu không cẩn thận trong giao tiếp sẽ gặp phải vô số khó khăn, hiểu lầm không đáng có.

Nhìn chung, nam nữ tuổi Mùi tài vận rất tốt, tình tiền đều viên mãn nhưng lại vướng thị phi, phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn gây họa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.