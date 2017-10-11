3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, thu nhập tăng cao đến ‘chóng mặt’ trong tháng 11/2017

Tâm linh - Tử vi 11/10/2017 11:14

May mắn liên tục gõ cửa giúp 3 con giáp sau có vận tài chính vô cùng vượng phát, tiền tài ập vào nhà như thác trút trong tháng 11/2017

Đại cát đại lợi, làm đâu thắng đó, vạn sự hanh thông là những may mắn mà 3 con giáp sau có được trong tháng tới.

Tuổi Dần

3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, thu nhập tăng cao đến ‘chóng mặt’ trong tháng 11/2017 - Ảnh 1
Thay vì những vất vả lo âu trong tháng 10, tháng 11 sẽ đón Dần bằng may mắn, tươi vui - Ảnh: Internet

Hãy vứt những buồn phiền âu lo sang một bên, tháng 11/2017 Dần sẽ được tận hưởng những ngày vui tươi, hứng khởi với túi tiền căng phồng. Công việc chốn công sở của con giáp này sẽ suôn sẻ, trôi chảy và thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ nghề tay trái của mình, chưa kể các dự án từ trên trời rơi xuống cũng sẽ giúp hầu bao của bạn đầy tiền.

Sự nghiệp, gia đạo đều tốt đẹp, tuy nhiên Dần hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá tham công tiếc việc.

Tuổi Tỵ

3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, thu nhập tăng cao đến ‘chóng mặt’ trong tháng 11/2017 - Ảnh 2
Nếu có ý định hợp tác kinh doanh Tỵ đừng ngần ngại chọn ngay cho mình đối tác cùng tuổi - Ảnh: Internet

May mắn và niềm vui đang chờ đợi Tỵ trong tháng 11/2017. Nếu đang có người yêu, rất có thể đây chính là lúc hai bạn quyết định nên duyên vợ chồng sớm sinh quý tử. Nếu đang độc thân, đây là thời điểm bạn gặp được một nửa như ý cho đời mình.

Vận tài lộc hanh thông giúp Tỵ kiếm được bộn tiền, bất kể bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào cũng sẽ thu lại lợi nhuận kếch xù. Nếu có ý định hùn hạp kinh doanh, Tỵ hãy kết hợp với người cùng tuổi với mình, cả hai sẽ giúp vận mệnh của nhau thêm vượng, thành công lại càng thành công, may mắn lại càng may mắn.

Tuổi Mùi

3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, thu nhập tăng cao đến ‘chóng mặt’ trong tháng 11/2017 - Ảnh 3
Nam nữ tuổi Mùi sẽ gặp khá nhiều thị phi trong tháng 11/2017- Ảnh: Internet

Tuy nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nhưng vận trình của nữ nhân tuổi Mùi vẫn không như ý. Dù có thu nhận cao, chi tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nhưng môi trường công sở lại khiến Mùi phải mệt mỏi vô cùng. Mùi sống chan hòa, biết điều nhưng đồng nghiệp xấu tính vẫn không buông tha, liên tục nói xấu khiến con giáp này bị vùi dập trong mắt cấp trên không có chính kiến. Nam nhân tuổi Mùi dù thành công, may mắn nhưng nếu không cẩn thận trong giao tiếp sẽ gặp phải vô số khó khăn, hiểu lầm không đáng có.

Nhìn chung, nam nữ tuổi Mùi tài vận rất tốt, tình tiền đều viên mãn nhưng lại vướng thị phi, phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn gây họa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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