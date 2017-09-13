3 con giáp không bao giờ lo nghèo, tiền cứ vơi lại đầy, phát tài phát lộc ầm ầm

Nếu những con giáp khác phải chật vật kiếm tiền thì những con giáp sau lại may mắn đến mức tiền cứ hết lại được Thần Tài trút đầy túi.

Tý là con giáp không bao giờ chịu cúi người trước số phận, nếu sinh ra trong gia đình nghèo khó thì sớm muộn gì Tý cũng sẽ tự thay đổi số phận của chính mình. Nhờ sự thông minh, khôn khéo và cư xử hòa nhã, chân tình với người khác nên con giáp này sẽ nhận lại được những sự giúp đỡ vô điều kiện từ các quý nhân, giúp công việc hanh thông, suôn sẻ.

Ngoài ra, Tý còn được ví là con cưng của Thần Tài, cứ hễ sắp lâm vào cảnh túng thiếu thì lại được ‘rót’ đầy tiền. Đây chính là phúc phần giúp Tý luôn sống thảnh thơi, an nhàn và tiêu tiền khỏi nghĩ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, số phận an bài cho họ có được cuộc sống nhung lụa từ tấm bé. Làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công, được gia đình hỗ trợ hết mực nên chẳng mấy chốc Thìn có thể trở thành đại gia của chính mình.

Tuy nhiên, vì kiếm tiền quá dễ dàng nên Thìn lại không biết cách trân trọng giá trị đồng tiền. Họ thường tiêu pha hoang phí, mua sắm bạt mạng mà không cần suy nghĩ trước sau. Thìn hãy chi tiêu một cách khoa học để có thể làm giàu bền vững nhé.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp khá ham chơi, lười nhác nhưng lại may mắn có lộc trời cho. Bạn sẽ không bao giờ thấy Hợi phải đau đầu vì tiền, cũng chẳng bao giờ thấy Hợi vay mượn tiền bạc của ai. Dù lười nhác, nhưng chính vì lười nhác nên Hợi luôn nghĩ cách để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Thành công, may mắn, sự nghiệp hanh thông, rộng mở giúp Hợi có cuộc sống như mơ khi còn khá trẻ. Dù vậy, tình duyên của Hợi lại đến khá muộn, bù lại hôn nhân của con giáp này thường rất bền vững, hạnh phúc cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.