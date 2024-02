3 con giáp được vận đỏ 'gõ cửa' 6 tháng đầu năm 2024: Tình - tiền thăng hoa, con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Tử vi cho biết, trong nửa đầu năm 2024, người tuổi Thìn có cuộc sống ấm no, tiền của dồi dào. Bản mệnh đón nhận vận may mới, công việc phất lên liên tục, tiền của thu về cũng nhiều hơn so với giai đoạn trước. Tuổi Thìn rũ sạch gánh nặng, áp lực giảm xuống rất nhiều. Cuộc sống của con giáp này thăng hoa trọn vẹn.