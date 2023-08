3 con giáp được phù hộ bình an, tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe trong vòng 7 ngày tới

Đầu tiên là Cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương, vận may rất tốt. Ngôi sao thúc giục bạn xuất hiện ở cung Thất Sát, vận thế sự nghiệp cả tuần vượng phát, gặp quý nhân, đặc biệt 7 ngày sắp tới, vận trình chính sự mạnh mẽ, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông... nữ mạng còn có Phúc tinh gặp may.

Cả tuần vượng phát, gặp quý nhân. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong 7 ngày sắp tới về cơ bản là tốt. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn nên mạnh dạn kí kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân.

Những mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội đáng mơ ước. Nếu có thể nắm bắt thì bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng.

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần về cơ bản là tốt. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Mão

Do có sự trợ giúp của tam hội 7 ngày sắp tới mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Đây là một ngày may mắn của bản mệnh, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

Con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Người đó có thể là người quen của bản mệnh. Quý nhân sẽ cho tuổi Mão thấy hướng phát triển phù hợp, giúp bản mệnh chắc chắn hơn vào tương lai. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý giữ gìn, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược.

Do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Ảnh minh họa: internet

Bài viết chỉ mang tính chất minh họa!