3 con giáp đừng dại dột chạy theo xu hướng 'gầy đại chúng', ăn được là lộc trời ban, trong vòng 10 ngày tiếp theo, 'ăn nhiều giàu nhiều', dễ tích tụ vượng khí , có cuộc sống ấm no cả đời

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 22:40

Con giáp ăn càng nhiều càng may mắn khiến người khác ghen đỏ mắt, top 3 con giáp đó là?

Tuổi Sửu

Sửu trời sinh là những người có tính cách rất thực tế, an phận thủ thường, thật thà và đôi lúc cũng khá cố chấp. Tuy vậy, con giáp này luôn mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác tin cậy rất lớn. Bản mệnh thể hiện cho người khác thấy mình là người đáng để dựa dẫm và tin tưởng. Trong cuộc sống thường ngày, những người sinh năm Sửu luôn nỗ lực rất bền bỉ, chịu khó, không dễ dàng đầu hàng khó khăn. Chính vì vậy, không khó để đoán rằng họ hoàn toàn có thể đổi vận nhờ chính thực lực và khả năng mình có.

3 con giáp đừng dại dột chạy theo xu hướng 'gầy đại chúng', ăn được là lộc trời ban, trong vòng 10 ngày tiếp theo, 'ăn nhiều giàu nhiều', dễ tích tụ vượng khí , có cuộc sống ấm no cả đời - Ảnh 1
 Phúc khí của những người tuổi Sửu lại đến chủ yếu nhờ việc ăn uống - Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, may mắn cũng rất quan trọng. Phúc khí của những người tuổi Sửu lại đến chủ yếu nhờ việc ăn uống. Trong 10 ngày tới, càng ăn nhiều, bản mệnh lại càng có tinh thần và dễ tích tụ được vượng khí. Trên thực tế, người tuổi Sửu rất coi trọng ngoại hình, thích thân hình mảnh mai nhưng con giáp này phải có da có thịt mới có thể tụ tài tụ lộc.

Tuổi Mùi

 

Tuổi Mùi đa phần là những người có tính cách rất thân thiện, hiền lành, tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh nên nhân duyên của họ luôn rất tốt. Đây chính là điểm thu hút người khác nhất của con giáp này. Nhờ thế, dù béo hay gầy, những chú Dê cũng được rất nhiều người quý mến bởi sự thân thiện và chu đáo của mình.

 

Ăn uống chính là một trong những sở thích lớn nhất của con giáp này. Có lẽ vì vậy mà họ luôn thích được ăn mỗi khi có thể. Hơn nữa, vì được nhiều người quý mến nên con giáp này thường hay được bạn bè, người thân, thậm chí cả đồng nghiệp và cấp trên cũng cho, tặng đồ ăn. Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành và tỏ ra thích chí khi được ăn ngon của tuổi Mùi ai mà chẳng vui lây chứ.

3 con giáp đừng dại dột chạy theo xu hướng 'gầy đại chúng', ăn được là lộc trời ban, trong vòng 10 ngày tiếp theo, 'ăn nhiều giàu nhiều', dễ tích tụ vượng khí , có cuộc sống ấm no cả đời - Ảnh 2
 Trong vòng 10 ngày tới, tuổi Mùi chính càng ăn nhiều càng may mắn - Ảnh minh họa

Sức ăn tốt nên bản mệnh cũng sở hữu một dáng người đầy đặn, thậm chí tròn trịa. Nhưng tuổi Mùi cũng không vì thế là từ bỏ sở thích ăn uống của mình, bởi họ quan niệm sống là hưởng thụ, nếu không được ăn uống thoải mái sẽ khiến con giáp này rất bứt rứt không yên. Trong vòng 10 ngày tới, tuổi Mùi chính càng ăn nhiều càng may mắn, cho nên nếu như vì chạy theo xu hướng "gầy đại chúng" mà nhịn ăn để giảm cân thì rất có thể sẽ khiến tài vận của những chú Dê hao tổn nặng nề.

 

Tuổi Thìn

3 con giáp đừng dại dột chạy theo xu hướng 'gầy đại chúng', ăn được là lộc trời ban, trong vòng 10 ngày tiếp theo, 'ăn nhiều giàu nhiều', dễ tích tụ vượng khí , có cuộc sống ấm no cả đời - Ảnh 3
Thân hình càng tròn trịa thì tuổi Thìn càng dễ sở hữu cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời sung túc, dư giả - Ảnh minh họa

Những người sinh năm Thìn vốn dĩ đã rất may mắn. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ đứng đầu danh sách này. Ngoài ra, con giáp này cũng rất có tài và cũng biết nắm bắt cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị bản thân với cấp trên và đồng nghiệp. Để cho vận may chỉ tăng không giảm, cách tốt nhất đối với bản mệnh chính là qua ăn uống. Cụ thể, người tuổi Thìn càng ăn nhiều thì vận may sẽ càng tới với họ.

Những người tuổi Thìn có thân hình đầy đặn chính là những người sở hữu phúc tướng lớn, được ban tặng nhiều điều tốt đẹp. Có thể nói rằng, ăn càng nhiều, thân hình càng tròn trịa thì tuổi Thìn càng dễ sở hữu cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời sung túc, dư giả. Chính vì thế, con giáp này đừng dại mà nghĩ tới chuyện giảm cân hay nhịn ăn uống nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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