Tuổi Tý

Đáng tiếc, người tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo trong tháng 7 dương lịch, vì thế mà nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể. Bạn vốn là một người có chí tiến thủ, đồng thời không ngại đối diện với khó khăn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà các kế hoạch của bạn không đạt được kết quả cao. Với người làm công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mọi việc giậm chân tại chỗ, tiền lương khó tăng.



Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc. Thời điểm các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, bạn nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Đáng tiếc, người tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo trong tháng 7 dương lịch, vì thế mà nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Dần

Xem tử vi của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 7 dương lịch này. Người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.