Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong tháng 7 dương lịch bởi bạn làm việc gì cũng dễ vấp phải khó khăn. Hãy kiên định với con đường đã chọn, rồi bạn sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm.
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Tuổi Tý
Đáng tiếc, người tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo trong tháng 7 dương lịch, vì thế mà nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể. Bạn vốn là một người có chí tiến thủ, đồng thời không ngại đối diện với khó khăn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà các kế hoạch của bạn không đạt được kết quả cao. Với người làm công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mọi việc giậm chân tại chỗ, tiền lương khó tăng.
Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc. Thời điểm các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, bạn nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.
Tuổi Dần
Xem tử vi của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 7 dương lịch này. Người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.
Dần có thể xảy ra tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc. Vận trình tình duyên của người tuổi Dần cũng không được tốt. Bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân để thay đổi khuyết điểm chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác.
Tuổi Dậu
Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong tháng 7 này bởi phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng. Nếu muốn cải thiện tài chính, người làm đầu tư, kinh doanh có thể thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn chứ không nhất thiết phải đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước.
Có điều, con giáp xui xẻo này cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Gia đình khó tránh xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí đối phương nhiều hơn nếu muốn hóa giải khúc mắc.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm