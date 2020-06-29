3 con giáp bị THẦN TÀI ĐEO BÁM không buông, tài lộc nở rộ, may mắn 'nhảy bổ' vào người

Tâm linh - Tử vi 29/06/2020 07:29

Trong 21 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, đổi đời chỉ trong chốc lát.

Số trời đã định, trong 21 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

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Thần tài đeo bám không buông sẽ khiến ví Mão lúc nào cũng chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế. Càng nếm trải chông gai, chịu đủ cơ cực Mão càng bản lĩnh, ngoan cường và có kinh nghiệm đắt giá trong công việc, cuộc sống. Thế nên, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, thành công rực rỡ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 3 tuần đầu của tháng 7, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Mão sẽ nhanh chóng đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Thần tài đeo bám không buông sẽ khiến ví Mão lúc nào cũng chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy.

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Công việc kinh doanh phát đạt, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên Thân chỉ việc rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan và cực nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Thân sớm khẳng định vị thế chốn thương trường. Họ thăng tiến cực nhanh, làm ăn thuận lợi nên trước ngưỡng 30 đã có nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong tài khoản.

Sách tử vi mới nhất có nói, trong 21 ngày tới Thân sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà giàu ú ụ. Công việc kinh doanh phát đạt, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên Thân chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

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Tý hãy chớp lấy cơ hội, đừng để vuột mất kẻo hối tiếc khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cơ hội phát tài đang đến gần nên Tý sẽ chuẩn bị đón mưa tài lộc. Chẳng những thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi, con giáp giàu sang này còn được quý nhân hộ mệnh, biến hung thành cát, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy. Hơn cả, nếu chưa tìm được người yêu thì đây chính là thời điểm bạn gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình. Tý hãy chớp lấy cơ hội, đừng để vuột mất kẻo hối tiếc khôn nguôi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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