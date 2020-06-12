3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo đủ đường, thất thoát số tiền khá lớn trong 15 ngày tới

Bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên người thuộc top con giáp xui xẻo này chớ dại hấp tấp, phải thật cẩn trọng kẻo rước họa vào thân trong 15 ngày tới.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa cuối tháng 6 những con giáp xui xẻo này phải đối diện với khá nhiều điều không may. Thế nên, thay vì hấp tấp, nóng nảy bạn cần phải điềm tĩnh trong mọi điều kẻo tiền của đội nón ra đi, gánh khoản nợ khổng lồ. Trong nửa cuối tháng 6/2020 Sửu phải đề cao cảnh giác, đừng để tiểu nhân kéo mình vào thị phi kẻo xui xẻo đủ đường - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, tử tế và biết cách đối nhân xử thế. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên trong khổ cực nhưng Sửu chẳng hề ích kỷ. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng không ganh ghét hay đố kỵ với ai.

Thế nhưng, chính vì sống quá ngay thẳng, đàng hoàng nên con giáp thiện lương này vô tình trở thành miếng mồi ngon của những kẻ ghen ăn tức ở. Trong nửa cuối tháng 6/2020 Sửu phải đề cao cảnh giác, đừng để tiểu nhân kéo mình vào thị phi kẻo xui xẻo đủ đường, tiền của lũ lượt đội nón ra đi. Vừa mất uy tín lại thất thoát số tiền khá lớn chính là tai họa mà Dần phải đối diện - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Sách tử vi có nói, trong nửa cuối tháng 6 người tuổi Dần phải đối diện với khá nhiều tai bay vạ gió. Bị người mình tin tưởng hãm hại nên con giáp xui rủi này làm gì cũng đổ bể, kinh doanh thua lỗ. Vừa mất uy tín lại thất thoát số tiền khá lớn chính là tai họa mà Dần phải đối diện.

Vậy nên, ngay từ hôm nay Dần cần phải tỉnh táo trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Đừng dại khờ đầu tư khi chưa thật sự hiểu rõ về lĩnh vực ấy, cũng đừng vì những lời hứa hẹn “chót lưỡi đầu môi” mà dốc cạn túi kẻo lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Hãy biết giữ mình, biết kiểm soát cảm xúc và bình tĩnh trước mọi quyết định, nếu không Thìn sẽ phải đối diện với họa hao tài - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên không ngoa khi nói Thìn chính là con giáp giàu có hơn người, tài lộc ngày một thăng hoa. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn liên tục gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, đếm tiền sái tay cũng không xuể. Thế nhưng, từ nửa cuối tháng 6 Thìn phải đối mặt với khá nhiều điều không may. Hãy biết giữ mình, biết kiểm soát cảm xúc và bình tĩnh trước mọi quyết định, nếu không Thìn sẽ phải đối diện với họa hao tài, làm cả năm cũng không đủ trả nợ. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-bi-hung-tinh-chieu-menh-xui-xeo-du-duong-that-thoat-so-tien-kha-lon-trong-15-ngay-toi-361978.html