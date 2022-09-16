2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022): Top 3 con giáp nhận cơ may phát tài, bạc vàng chất chật két, làm gì cũng thuận lợi, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:23

3 con giáp này có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm về một khoản tiền không hề nhỏ trong 2 ngày cuối tuần này.

 

 Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận may trong 2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022) rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm cuối tháng, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người. 

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung túc.

2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022): Top 3 con giáp nhận cơ may phát tài, bạc vàng chất chật két, làm gì cũng thuận lợi, tài lộc dồi dào - Ảnh 1
Tuất có vận may trong 2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022) rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022) chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tháng 9, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng 9 bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

2 ngày cuối tuần (từ 17-18/9/2022) mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền chui vào két sắt, một phần mua đất, một phần mua vàng, lắm phúc nhiều duyên, làm gì cũng thuận

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền chui vào két sắt, một phần mua đất, một phần mua vàng, lắm phúc nhiều duyên, làm gì cũng thuận

3 con giáp dưới đây được dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17, 18/9), may mắn trúng số độc đắc, tiền chui vào két sắt, lắm phúc nhiều duyên, làm gì cũng thuận.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi ngọ

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