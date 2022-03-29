10 ngày đầu tháng 4, Ngũ Hành xoay chuyển, 3 con giáp này đứng trên đỉnh thành công, xuất hiện trên bảng vàng, tài lộc cứ thế kéo về xum xuê, đề huề

Những người tuổi Dần trời sinh mạnh mẽ, kiên định, độc đoán, thông minh, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Họ là người không chịu an phận thủ thường, luôn thích những gì đột phá, có tinh thần trách nhiệm nên rất được quý trọng.

Trong 10 ngày đầu tháng 4 , tài vận của tuổi Dần sẽ có "phản công" đặc biệt, giai đoạn này họ được thần tài và quý nhân chiếu cố, giúp công việc thăng hoa, cuộc sống gặt hái được nhiều thành công đáng kể, của cải ập đến, sống sung túc và không lo lắng.

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua, nhiều sóng gió đã đến với nhiều người tuổi Tỵ. Nhưng trong 10 ngày đầu tháng 4, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Thời gian này, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ đang từng bước vươn lên và sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Đặc biệt, trong 10 ngày đầu tháng 4, người tuổi Tỵ càng làm việc sẽ càng gặp nhiều may mắn, công việc suôn sẻ chưa đủ mà tiền bạc còn dồi dào, nếu kiếm được nhiều tiền thì có khả năng tuổi Tỵ sẽ sớm trở thành đại gia.

10 ngày đầu tháng 4, người tuổi Tỵ càng làm việc sẽ càng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, xã hội đã khiến người tuổi Mùi gặp không ít vất vả. Trong 10 ngày đầu tháng 4, họ sẽ được Tài tinh đền đáp xứng đáng, giúp công việc được hanh thông, phát triển thuận lợi, suôn sẻ và vươn lên đến một tầm cao mới khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì 10 ngày đầu tháng 4 sẽ là thời điểm tạo ra tạo bàn đạp cho công việc của người tuổi Mùi phát triển bay cao bay xa. Nhờ đó, tài chính, tiền bạc của họ dư dả hơn nhiều, cuộc sống trở nên thoải mái, giàu sang, sung túc hơn.

Trong 10 ngày đầu tháng 4, họ sẽ được Tài tinh đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.