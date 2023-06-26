Tại Việt Nam, chế phẩm Immunoglobulin chưa được sản xuất mà phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, thông tin từ Sở Y tế TP HCM, Enterovirus 71 (EV71) xuất hiện trở lại tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, với nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng nặng cần chỉ định Immunoglobulin tiêm tĩnh mạch (IVIG), trong khi nhiều địa phương không chủ động được nguồn thuốc IVIG. IVIG được điều chế trực tiếp từ huyết tương người nên việc sản xuất sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp huyết tương thông qua hiến máu, nên việc tăng đột biến nhu cầu về số lượng thuốc sẽ gặp khó khăn hơn so với các loại thuốc khác.

Tại Việt Nam, chế phẩm Immunoglobulin chưa được sản xuất mà phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Trong 2 năm qua, nguồn cung ứng huyết tương trên toàn cầu bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bệnh nhi mắc tay chân miệng được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Do điều chế trực tiếp từ huyết tương người, IVIG chỉ được phép đưa ra lưu hành, sử dụng sau khi có giấy chứng nhận chất lượng do Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế cấp, xác nhận lô sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Mới đây, ngày 23/6/2023, Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc ProIVIG do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh nhập khẩu. Các bệnh viện chuyên khoa Nhi của TP HCM đã tiếp cận được nguồn thuốc IVIG mới nhập khẩu này và khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Theo thông tin từ báo điện tử VietnamPlus, về lâu dài, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, do bệnh tay chân miệng là một loại dịch bệnh lưu hành và sẽ còn tiếp tục diễn biến trong nhiều năm tới, do đó cần sớm có những giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc IVIG cho công tác phòng, chống dịch. Một trẻ em mắc tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo điện tử VietnamPlus Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, Bộ Y tế sớm triển khai mua sắm tập trung các thuốc hiếm đảm bảo cung ứng thuốc cho nhóm dịch bệnh lưu hành (sốt xuất huyết, tay chân miệng…) và một số bệnh nguy hiểm, ít gặp khác. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp dược trong nước nghiên cứu sản xuất Immunoglobulin từ nguồn cung ứng huyết tương sẵn có tại chỗ thông qua hoạt động hiến máu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thuốc nhập khẩu như hiện nay.

Dịch bệnh tay chân miệng đang hoành hành nhưng thuốc trị lại khan hiếm Các bệnh viện nhi tay chân miệng tuyến cuối ở TP.HCM phải dùng tiết kiệm Gamma Globulin trong bối cảnh nguồn cung thuốc này khan hiếm trên toàn cầu.

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