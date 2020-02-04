Thường xuyên ăn cà chua sống có tốt không?

Thành phần chất chống oxy hóa có chứa trong quả cà chua cũng chính là thành phần chủ yếu trong các sản phẩm rửa mặt mà chúng ta vẫn thường sử dụng mỗi ngày. Các chất oxy hóa từ cà chua giúp tẩy sạch tế bào chết, phục hồi tế bào bề mặt, từ đó làm sáng da và mang lại làn da rạng rỡ hơn. Ngoài ra, chỉ cần đắp vài lát cà chua lên da khoảng 10 phút là loại thực phẩm này sẽ phát huy tác dụng ngay đối với làn da. Thêm vào đó, nước ép cà chua cũng được xem là phương thuốc tự nhiên có tác dụng trị mụn trứng cá, làm se khít lỗ chân lông cho da mặt.

Trước khi tìm hiểu liệu ăn cà chua sống có tốt không ? Chúng ta hãy cùng điểm qua những lợi ích tuyệt vời mà loại thực phẩm rẻ tiền này mang đến cho sức khỏe và sắc đẹp.

Thành phần vitamin A, vitamin C, beta-carotene có chứa trong cà chua hoạt động như chất chống oxy hóa trong máu, giúp làm sạch những gốc tự do gây ra các tổn hại đến máu. Cà chua đỏ sẽ chứa nhiều beta-carotene, một loại chất đặc biệt rất cần thiết cho máu. Ngoài ra, cà chua còn có chứa nhiều vitamin K, một loại vitamin rất cần thiết để giúp ngăn ngừa xuất huyết.

Hàm lượng canxi, vitamin K dồi dào có trong cà chua sẽ giúp hình thành và cho hệ xương chắc khỏe. Lợi ích này sẽ được thấy rất rõ khi bổ sung cà chua vào trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ. Khi bị gãy xương, việc ăn nhiều cà chua chính là cách tốt để giúp xương mau bình phục.

Cà chua tốt cho gan

Nhiều người thắc mắc liệu ăn cà chua sống có tốt không? Và nó có tác dụng gì đối với gan? Một trong các lợi ích về sức khỏe của cà chua được phát hiện gần đây chính là ngăn chặn được hiện tượng bị tắc nghẹn của gan. Vì thế, cà chua giúp phòng chống bệnh xơ gan. Thành phần hóa học trong nước ép từ quả cà chua là vị thuốc tự nhiên giúp hòa tan được sỏi mật từ gan, căn bệnh khá phố biến trong đời sống hiện nay. Do vậy, bổ sung cà chua là cách tuyệt vời giúp những người thường xuyên uống rượu giảm bớt được những tác hại xấu từ rượu.

Bổ sung cà chua là cách tuyệt vời giúp giảm bớt được tác hại xấu từ rượu - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua đối với mái tóc

Cà chua có chứa rất nhiều thành phần vitamin A, một dưỡng chất giúp cho mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt. Các chuyên gia về da liễu thường dùng các loại chất có chiết xuất từ cà chua để ngăn chặn lại hiện tượng tóc gãy rụng, phục hồi tăng trưởng cho tóc. Điều trị tình trạng rụng tóc là một trong những tác dụng mà cà chua được nhân loại biết đến từ rất lâu.

Cà chua có chứa rất vitamin A,t giúp mái tóc khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua và hệ tim mạch

Cà chua có chứa nhiều hàm lượng vitamin B, kali, có tác dụng giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu, là căn nguyên gây ra các bệnh liên quan huyết áp. Vì thế, cà chua sẽ rất hữu ích trong ngăn ngừa chứng đột quỵ, đau tim và những biến chứng liên quan tim khác.

Cà chua với bệnh ung thư

Theo những nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard (thuộc Viện Đại học Harvard, Massachusetts – Hoa Kỳ). Thành phần lycopene từ trong cà chua có khả năng góp phần ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt cũng như các bệnh ung thư khác như: ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày – trực tràng, ung thư vú, ung thư họng - thực quản nhờ có chứa các chất chống oxy hóa.

Ăn bao nhiêu cà chua 1 ngày là đủ

Tác dụng của cà chua với sức khỏe là điều không thể phủ nhận, nhưng để đảm bảo được công dụng mà loại thực phẩm nay mang đến cho sức khỏe, bạn cũng cần phải cẩn thận trong quá trình lựa chọn cũng như ăn uống sao cho hợp lý, bởi bất cứ một loại quả nào nếu không có cách sử dụng khoa học thì cũng đều sẽ đi ngược lại tác dụng tích cực.

Mặc dù rằng loại thực phẩm này có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng nhưng cũng không nên sử dụng quá nhiều. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mỗi ngày chúng ta chỉ cần bổ sung tối đa hai quả cà chua có kích thước cỡ vừa, hoặc với cà chua bi thì chỉ nên nạp khoảng từ 7 – 9 quả là khẩu phần hợp lý. Con số này sẽ được giảm thiểu từ nửa cho đến một quả cà chua nếu chúng ta sử dụng cà chua để chế biến thức ăn cho bé mỗi ngày.

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần bổ sung tối đa hai quả cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng cà chua sống

Ăn cà chua sống có tốt không? Câu trả lời là có, tuy nhiên nếu ăn cà chua không đúng cách cũng có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Vì thế, khi sử dụng cà chua, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

Ăn cà chua xanh có tốt không? Dù cà chua mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng điều đó không có nghĩa là đúng với cà chua sống. Tuyệt đối không ăn cà chua còn xanh bởi vì cà chua xanh chứa thành phần alkaloid gây chứng ngộ độc thực phẩm, người ăn cà chua xanh sẽ có hiện tượng bị buồn nôn, đau bụng… Chỉ ăn cà chua chín để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tuyệt đối không ăn cà chua còn xanh - Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng cà chua trong ăn uống, làm nước ép hay chế biến cùng các loại thực phẩm khác nên chú ý loại bỏ phần hạt của loại quả này, bởi cũng giống như hạt ổi, hạt cà chia khi đi vào cơ thể sẽ khó tiêu hóa, gây ra viêm ruột thừa.

Bạn cũng cần lưu ý, trong quá trình chế biến cà chua trong bữa ăn hàng ngày không nên nấu cà chua quá chín. Việc nấu chín cà chua trong thời gian dài sẽ làm mất đi hương vị đặt trưng của quả cà chua cũng như chất dinh dưỡng bị khuếch tán mất và bay hơi. Khi cà chua không còn chứa chất dinh dưỡng, việc ăn phải chúng sẽ gây ra nguy cơ cho người dùng như trúng độc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong cà chua có chứa thành phần chất pectin, nhựa phenolic. Khi bạn đang đói bụng mà ăn cà chua thì cơ thể sẽ gặp các phản ứng, làm ảnh hưởng dạ dày, có thể gây ra những hiện tượng như cào ruột, nôn mửa, một vài trường hợp dùng cà chua trong giảm béo cần ăn cùng với đường kèm cà chua, mục đích là để có năng lượng cho cơ thể, đồng thời giúp người đang trong chế độ ăn kiêng dễ hấp thu hơn.

Không ăn nhiều hoặc uống nhiều nước ép từ cà chua. Dù cà chua được nhiều chuyên gia khuyến cáo là rất có lợi cho sức khỏe và làn da nhưng bạn cũng nên biết rằng cái gì nhiều quá thì cũng sẽ thành hông tốt. Và với cà chua cũng vậy, bạn chỉ nên ăn cà chua với một lượng vừa đủ, nhằm tránh tình trạng cơ thể không thể dung nạp các chất dinh dưỡng từ loại quả này. Nếu tình trạng kéo dài, về lâu dần sẽ hình thành các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn chính là thành phần beta caroten và những chất dinh dưỡng quá nhiều trong cơ thể khi không kịp chuyển hóa sẽ dẫn tới các nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, ngộ độc dinh dưỡng rất cao.

Không ăn nhiều hoặc uống nhiều nước ép từ cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin đến bạn nhằm giải đáp thắc mắc về việc liệu ăn cà chua sống có tốt không cũng như những khuyến cáo về các mối nguy hại có thể do cà chua gây ra. Thực tế, ăn cà chua tốt cho sức khỏe nhưng bạn lưu ý đừng nên quá lạm dụng thực phẩm này mà chỉ nên sử dụng với hàm lượng vừa phải thì cà chua mới có thể phát huy được tác dụng đối với cơ thể.