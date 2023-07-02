Thiếu nữ tá hỏa khi môi mọc đầy mụn mủ, chảy dịch vàng sau 2 ngày theo chị đi xăm

Sức khỏe 02/07/2023 08:05

2 ngày sau khi theo chị gái đi xăm môi, N.T.P thấy môi có biểu hiện ngứa, sưng, đau nhức, nhiều mụn mủ đóng vảy tiết vàng…

Dẫn nguồn tin từ VTC News, Thạc sỹ, bác sỹ CKII Nguyễn Tiến Thành – thành viên Hội da liễu Việt Nam - cho biết, nữ bệnh nhân P.N.T. (15 tuổi) đến viện trong tình trạng môi sưng to, xuất hiện nhiều nốt mụn bị vỡ, chảy dịch và máu. Người nhà kể lại, khoảng 5 ngày trước, cháu T. theo chị đến xăm môi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Sau 2 ngày, môi cháu có hiện tượng ngứa, sưng, đau nhức và lên nhiều mụn mủ.

Thiếu nữ tá hỏa khi môi mọc đầy mụn mủ, chảy dịch vàng sau 2 ngày theo chị đi xăm - Ảnh 1
Bác sĩ Thành khám cho bệnh nhân - Ảnh: VTC News 

Qua thăm khám, bác sỹ Thành chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng mực xăm, nhiễm Herpes, bội nhiễm do xăm môi.

Ông cho biết mực phun xăm môi có hai loại: Mực hữu cơ chiết xuất từ các sản phẩm thiên nhiên và mực vô cơ chứa các oxit kim loại để giữ màu (thường là oxit sắt, thậm chí có chì). Hàm lượng oxit kim loại càng cao thì giữ màu càng tốt và càng độc với tế bào cơ thể. Khi nhiễm lượng nhỏ oxit kim loại, cơ thể có thể tự đào thải, nhưng nếu quá liều, nhất là với chì và thuỷ ngân thì có thể gây nhiễm độc gan, thận, đặc biệt là ở trẻ em.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, BS. Tiến Thành cho biết, việc xăm môi không phù hợp với trẻ em. Phun môi hay xăm môi cho trẻ có thể có rất nhiều hệ lụy đi kèm, thậm chí có những tác hại không thể lường trước được.

Khi cơ thể bị nhiễm lượng oxit kim loại nhỏ có thể tự đào thải nhưng nếu quá liều như chì, thuỷ ngân có thể gây nhiễm độc gan, thận (đặc biệt là ở trẻ em). 

Thiếu nữ tá hỏa khi môi mọc đầy mụn mủ, chảy dịch vàng sau 2 ngày theo chị đi xăm - Ảnh 2
Cô gái bị dị ứng mực xăm, bội nhiễm do xăm, nguy cơ để lại sẹo vĩnh viễn - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin 

Bên cạnh đó, theo BS. Tiến Thành, khi xăm sẽ có nguy cơ dị ứng mực xăm, nhiễm trùng (sưng, tấy đỏ kéo dài, chảy máu), nhiễm virus (Herpes môi, HIV, viêm gan…) do dụng cụ tiệt trùng tại các cơ sở làm đẹp không đầy đủ trang thiết bị, người thực hiện không có chuyên môn không đảm bảo… dẫn đến các biến chứng sẹo lồi, sẹo quá phát, sẹo co kéo, làm biến dạng hình dáng của môi.

Cũng theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, những người trẻ dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật thẩm mỹ, can thệp thẩm mỹ chuyên sâu vì đối tượng này đang trong giai đoạn phát triển thể chất, những thay đổi của cơ thể sau đó có thể không phù hợp các thủ thuật thẩm mỹ đã làm.

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