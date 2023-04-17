Thành công cứu cụ bà 109 tuổi sau cú trượt ngã gãy xương

Trước đó 10 ngày, bệnh nhân tự ngã đập mông và đùi phải xuống nền cứng. Sau ngã đau nhiều vùng mông và đùi phải, bệnh nhân khám tại bệnh viện tuyến trước được chẩn đoán gãy kín liên mấu chuyển xương đùi phải, gia đình cho bệnh nhân điều trị Đông y nhưng không đỡ.

Dẫn tin từ Báo Kinh tế và Đô thị, đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp khám và điều trị bằng thuốc giảm đau, giảm nề, dùng nẹp chống xoay bàn chân, thực hiện các xét nghiệm đánh giá tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ tổn thương.

Sau đó, bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và điều trị trong tình trạng vẫn đau nhiều vùng mông đùi phải, bất lực vận động chân phải.

Các bác sĩ chẩn đoán cụ bà bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi. Tiếp theo, tiến hành hội chẩn với khoa Gây mê hồi sức và thủ trưởng khối ngoại để đưa phương án điều trị phù hợp.

TS Nguyễn Năng Giỏi - Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Chủ nhiệm khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật viên chính của ca mổ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cụ bà 109 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Gãy kín liên mấu là mặt bệnh ngoại khoa thường gặp ở người cao tuổi. Việc phẫu thuật sẽ giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn cũng như tình trạng bất động, phục hồi chức năng khớp háng và dần trở lại sinh hoạt bình thường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, kết xương liên mấu chuyển là một phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có tay nghề, công tác gây mê hồi sức tốt và các phương tiện dụng cụ phức tạp khác nhau.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm và đã từng phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân cao tuổi, trong đó có những cụ hơn trăm tuổi.

Tuy nhiên, ca mổ này đặc biệt nhất bởi bệnh nhân đã 109 tuổi, cao tuổi nhất trong tất cả bệnh nhân từng mổ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến nay và cũng là hiếm thấy ở Việt Nam. Do đó, phương án phẫu thuật và điều trị được xây dựng tỉ mỉ dưới sự phối hợp giữa khoa Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức.

Cũng trong kíp phẫu thuật, là bác sĩ gây mê, bác sĩ An Hải Toàn - Khoa Gây mê Hồi sức chia sẻ vể những khó khăn khi tiến hành gây mê cho người cao tuổi. Đối với gây mê hồi sức cho người cao tuổi, để đảm bảo an toàn cho suốt quá trình phẫu thuật, kíp gây mê phải đảm bảo vô cảm tốt cho bệnh nhân tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật viên. Đồng thời, theo dõi sát ý thức, tình trạng huyết động, hô hấp và can thiệp khi cần thiết và duy trì bệnh nhân ở trạng thái sinh lý nhất, đảm bảo giảm đau sau mổ tốt giúp vận động sớm, dự phòng huyết khối cho bệnh nhân.

Sức khoẻ của cụ sau phẫu thuật đã ổn định - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

Dẫn tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, kết quả, ca phẫu thuật diễn biến thuận lợi. Sau mổ 6 giờ, cụ bà đã ngồi dậy và tập đi lại, cụ bà đã tươi tỉnh hơn vì thoát khỏi đau đớn, toàn trạng hoàn toàn ổn định, vết mổ khô sạch.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, hiện nay có nhiều tình trạng bệnh chấn thương phức tạp, người bệnh không nên tự điều trị mà hãy đến cơ quan y tế chuyên sâu để được khám, tư vấn và điều trị một cách tốt nhất.