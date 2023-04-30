Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện cho biết khi nhập viện, ngón tay giữa của người bệnh đã hoại tử, buộc phải phẫu thuật tháo bỏ.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân nam, 42 tuổi, bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay giữa. 5 ngày sau khi đắp thuốc nam, ngón tay bệnh nhân sưng đau, chảy dịch, phải vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) kiểm tra.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy đa tạng (tổn thương thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu), vết rắn cắn ở mu bàn tay trái bị nhiễm trùng - hoại tử nặng nề do nọc độc của rắn và tình trạng bội nhiễm do vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, trước đó, một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào tay, sau khi bị rắn cắn , bệnh nhân tự chữa trị ở nhà bằng đắp lá cây lên vết thương. Chỉ đến khi sức khỏe suy yếu và vết rắn cắn bị nhiễm trùng - hoại tử lan rộng thì người nhà mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, bệnh nhân tự đắp lá cây lên vết thương trong 4 ngày trước đó cũng là nguyên nhân làm cho tình trạng nhiễm trùng - hoại tử càng thêm nặng nề hơn.

Cũng theo VietNamNet, rắn hổ mang rất độc. Nạn nhân có thể bị hoại tử vùng bị thương, cắt cụt chi, nhiễm trùng máu, đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân cần cẩn trọng. Ảnh: VietNamNet

Ngoài việc không được bôi hay đắp thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, các bác sĩ lưu ý những việc tuyệt đối không làm khi bị rắn cắn:

- Không tự ý garo, sơ cứu bởi nếu không đúng cách có thể dẫn tới hoại tử.

- Không nên tự ý chích rạch vết cắn, không hút nọc bằng miệng hay cố tình bôi các loại hóa chất như xăng, dầu, nước tẩy.

- Không cố đợi có triệu chứng mới đến viện, làm chậm thời gian cấp cứu kịp thời.

Khi bị rắn cắn, cần thực hiện ngay các bước sau:

- Di chuyển nạn nhân xa ra khỏi tầm hoạt động của con rắn.

- Trấn an người bị rắn cắn, giữ tâm lý bình tĩnh, hạn chế cử động, bất động chi bị cắn bằng nẹp, để làm chậm sự lây lan của nọc độc.

- Tháo bỏ đồ trang sức và nới lỏng quần áo nhằm tránh gây chèn ép và làm sưng vết thương.

- Làm sạch vết thương bằng xà phòng và nước muối sinh lý, hoặc bằng nước sạch.

- Dùng một miếng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn.

- Điều chỉnh tư thế cho vùng bị rắn cắn nằm thấp hơn tim, khẩn trương đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất (có thể cầm theo xác con rắn hay chụp lại hình ảnh rắn cắn, mô tả loại rắn cắn).

Các bác sĩ lưu ý, bất cứ trường hợp nào bị rắn cắn, ngay cả khi xác định là rắn lành, đều cần xử trí và theo dõi tại bệnh viện như trường hợp rắn độc cắn, ít nhất trong 12 giờ đầu. Với phương châm “nhầm hơn bỏ sót” bởi nếu bị rắn độc cắn, đến bệnh viện trễ sau 12-24 giờ, kết quả điều trị rất kém hoặc không hiệu quả.

Không nên mất thời gian đi tìm thuốc lá hoặc thầy lang làm kéo dài thời gian chờ đợi của bệnh nhân vì đến muộn sẽ mất cơ hội cứu chữa tại bệnh viện.