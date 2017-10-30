Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phong: Phòng khám tư nhân uy tín tại TP HCM

Sức khỏe 30/10/2017 14:24

Cuộc sống con người ngày càng đi lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được mọi người chú ý. Tuy nhiên hiện nay tình trạng các bệnh viện làm việc quá tải đang trở thành nỗi ám ảnh của mọi người khi nghĩ đến việc đi khám bệnh.

Cuộc sống con người ngày càng đi lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được mọi người chú ý. Tuy nhiên hiện nay tình trạng các bệnh viện làm việc quá tải đang trở thành nỗi ám ảnh của mọi người khi nghĩ đến việc đi khám bệnh. Để giảm bớt gánh nặng quá tải cho các bệnh viên công đồng thời muốn đem lại những dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho người bệnh nên phòng khám đa khoa Hồng Phong ra đời. phòng khám luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía các ban ngành liên quan. Từ khi thành lập cho đến nay phòng khám luôn nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn người bệnh. Với những ưu điểm vượt trội của mình, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phong luôn là lựa chọn hàng đầu của các bệnh nhân muốn điều trị tại phòng khám tư.

Giới thiệu chung về phòng khám.

Phòng khám đa khoa Hồng Phong tọa lạc tại 160-162 Lê Hồng Phong, P3,Q5,TPHCM. Phòng khám nằm ngay trung tâm thành phố rất thuận lợi cho người bệnh tới điều trị.

Phòng khám được xây dụng khang trang, rộng rãi và sạch sẽ gây ấn tượng tốt cho bệnh nhân đến điều trị. Tất cả các thiết bị y tế đều được nhập khẩu tại Đức đem lại chất lượng khám chữa bệnh tối ưu nhất.

Các phòng bệnh tại đây được xây dựng theo từng khu riêng biệt, từ phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm, phòng điều trị đều được vô khuẩn, dụng cụ y khoa được tiệt trùng kỹ lưỡng,... tất cả theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra, nhằm đảm bảo an toàn khám chữa trị.

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Phòng khám đa khoa Hồng Phong - Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám luôn chú trọng cập nhật các phương pháp mới để giúp đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc điều trị bệnh nhân.

Quy trình khám chữa bệnh hợp lý xây dựng theo mô hình phòng khám quốc tế, thiết kế khoa học, đảm bảo tiện ích và phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

Chi phí điều trị hợp lý: vấn đề chi phí luôn là băn khoăn lớn nhất ngăn cản người bệnh đến điều trị tại các phòng khám tư. Tuy nhiên tại phòng khám đa khoa Hồng Phong, tất cả các chi phí xét nghiệm và điều trị đều được niêm yết và công khai theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không có tình trạng phụ thu các khoản phí bất hợp lý giúp người bệnh có thể yên tâm điều trị.

Phòng khám hoạt động tất cả các ngày trong tuần không có ngày nghỉ nên người bệnh có thể thu xếp bất công việc khi nào thuận tiện nhất có thể đến khám, hệ thống tư vấn làm việc 24/24 để giúp mọi người có thể giải đáp thắc mắc hoặc có thể đặt lịch hẹn khám bệnh mà không cần tốn thời gian xếp hàng như các bệnh viện công.

Với tiêu chí đặt sức khỏe cũng như lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu cùng những ưu thế của mình, phòng khám đa khoa Hồng Phong xứng đáng là phòng khám tư nhân uy tín tại TP HCM.

Thông tin liên hệ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHONG

Địa chỉ: 160-162 Lê Hồng Phong, P3, Q5, HCM

Website:  http://phongkhamdakhoahongphong.vn

Hotline: (028) 3924 5555 (tư vấn miễn phí 24/24)

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