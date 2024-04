Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 4/4 báo cáo, trong hai tuần trở lại đây, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố bắt đầu có xu hướng gia tăng với khoảng 60-70 ca/tuần.

Riêng trong tuần vừa qua (kết thúc vào ngày 29-3), thành phố ghi 77 ca bệnh tay chân miệng, tăng 15 ca so với tuần trước đó. Đặc biệt, ghi nhận 3 ổ dịch tại 3 trường mầm non. Tổng số ổ dịch từ đầu năm 2024 đến nay là 5 ổ dịch, tổng số ca mắc trên 300 trường hợp, tăng 75 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.