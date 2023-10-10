Chiarello qua đời tại Trung tâm Y tế Queen of the Valley ở Napa, California, nơi ông đã được điều trị trong tuần qua vì phản ứng dị ứng cấp tính dẫn đến sốc phản vệ , công ty của ông, Gruppo Chiarello, đã thông báo trong một tuyên bố chia sẻ với tờ People.

Nam đầu bếp và người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ Michael Chiarello qua đời vào tối thứ Sáu (6/10) sau khi bị dị ứng .

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của đầu bếp yêu quý Michael. Tài năng nấu nướng xuất sắc, khả năng sáng tạo vô biên và sự cam kết vững chắc với gia đình là cốt lõi cuộc sống của Michael. Michael đã gắn kết mọi người lại với nhau thông qua niềm vui của những bữa ăn chung, nuôi dưỡng những kỷ niệm khó quên bên bàn ăn", gia đình Michael Chiarello - những người đã ở bên cạnh ông vào thời điểm ông qua đời - cho biết trong một tuyên bố.

Nam đầu bếp và người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ Michael Chiarello

Việc tổ chức tang lễ của Michael Chiarello sẽ được tổ chức riêng tư và thay vì hoa, gia đình ông mong mọi người hãy quyên góp cho Meals on Wheels - một chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức địa phương để cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng cho người lớn từ 60 tuổi trở lên và người lớn khuyết tật.

Phản ứng dị ứng là gì?

Dị ứng xuất hiện khi có chất lạ vô hại tác động đến cơ thể và hệ miễn dịch tạo ra phản ứng đáp lại chúng. Các chất lạ này được xem là chất gây nên dị ứng (dị nguyên) gồm có nhiều loại như thực phẩm, phấn hoa và lông động vật,...

Các triệu chứng có thể bao gồm co thắt dạ dày, khó thở, ho khò khè, đau bụng, nôn mửa, da ngứa và sưng tấy. Tùy theo mức độ diễn tiến của bệnh, phân thành hai loại là dị ứng cấp tính và dị ứng mãn tính.

Co thắt dạ dày

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Cảm giác ốm yếu và đau bụng đều có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng. Theo NHS (National Health Service), các triệu chứng “hầu như luôn luôn” xuất hiện trong vòng vài giây hoặc vài phút sau khi ăn thực phẩm không hòa hợp với hệ miễn dịch của cơ thể.

Tuy nhiên, đau dạ dày và buồn nôn cũng có thể xảy ra với tình trạng không tiêu thụ thực phẩm, có xu hướng bắt đầu 30 phút sau khi ăn hoặc uống món được đề cập. Dị ứng liên quan đến hệ thống miễn dịch và có thể đe dọa tính mạng.

Da ngứa và sưng tấy

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Nổi mề đay, ngứa da và sưng tấy là những triệu chứng nhẹ và trung bình phổ biến của nhiều bệnh dị ứng thực phẩm. Tình trạng ngứa và sưng tấy này có thể xảy ra bên ngoài da hoặc bên trong miệng. Ví dụ, với dị ứng sữa bò, các triệu chứng có thể bao gồm ngứa miệng, lưỡi và cổ họng cũng như sưng môi, mắt hoặc mặt.

Allergy UK cho biết trong một số trường hợp, cũng có thể gây phát ban ngứa trên da, được gọi là nổi mề đay. NHS cảnh báo, mặc dù sưng tấy và phản ứng trên da có thể là một triệu chứng dị ứng nhẹ, nhưng nếu môi, cổ họng, lưỡi đột nhiên sưng tấy, cần gọi cấp cứu.

Sổ mũi

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Hắt hơi và sổ mũi sau khi ăn cũng có thể là dấu hiệu bị dị ứng. Theo Allergy UK, dị ứng có thể phát triển ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời một người. Vì vậy, ngay cả khi bạn chưa từng trải qua phản ứng này trước đây với một loại thực phẩm, bạn vẫn có thể phát triển phản ứng này.

Allergy UK cho biết: “Nếu bạn lo lắng hoặc đang có các triệu chứng nghiêm trọng hoặc khó chịu thì hãy dùng thuốc kháng histamine không gây buồn ngủ. Nếu đã dùng thuốc kháng histamine và cảm thấy các triệu chứng không cải thiện thì bạn có thể cần điều trị bổ sung và nên tìm tư vấn y tế.

Khó thở hoặc ho khò khè

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Khó thở hoặc ho khò khè được cho là phản ứng hô hấp "kinh điển" đối với dị ứng thực phẩm. Nhưng những triệu chứng này có thể nhanh chóng trở nên đe dọa tính mạng.

Theo Allergy UK, khó thở là triệu chứng ban đầu của sốc phản vệ. Nếu ai đó đang gặp phải triệu chứng này thì đó phải được coi là một trường hợp cấp cứu y tế, nên gọi xe cứu thương.

Nguồn: People, Daily Mail