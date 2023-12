Những tác dụng của rau mùi trong đời sống hàng ngày

Do đó, bạn có thể sử dụng lá rau mùi tàu hoặc hạt mùi để nấu làm nước tắm, giúp diệt khuẩn rất tốt, sạch da, thơm và mịn màng làn da. Đặc biệt trong những ngày Tết, khi nấu nước tắm nấu từ hạt mùi sẽ mang lại hương thơm cổ truyền rất đặc trưng.

Hơn nữa, trong lá rau mùi tàu cũng chứa một lượng lớn các vitamin A, B, và sắt. Cùng với vị cay, tính ấm, lá rau mùi được các thầy thuốc Đông Y dùng làm thuốc bổ tì vị, kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi.

Bên cạnh đó có thể làm giảm đau dạ dày, lợi tiểu, hạ sốt, giải cảm, chữa ho, ngạt mũi, giúp thanh lọc máu. Đồng thời giúp loại bỏ homocysteine - một loại axit amin gây thiệt hại cho các mạch máu và hệ thống tim mạch. Hơn nữa, lượng folate có nhiều trong rau mùi cũng làm giảm lượng enzyme có hại cho cơ thể, từ đó ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Rau mùi tàu chữa ho cũng rất tốt

Chưa hết, lá rau mùi cũng chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa bao gồm beta carotene, vitamin C, vitamin E, ferulic, axit caffeic, kaempferol và quercetin… có tác dụng làm giảm nguy cơ mất cân bằng oxy hóa trong các tế bào, phòng chống bệnh ung thư hiệu quả.

Ngoài ra, loại lá này còn có tác dụng rất tốt chữa sởi mới mọc, sởi mọc không đều, hoặc sốt kéo dài mà sởi chưa mọc hoặc mọc quá ít. Kết hợp với việc dùng hạt mùi sẽ có tác dụng thúc sởi mọc nhanh và đều. Điều này làm tăng tuần hoàn ngoại vi, độc sởi được phát ra ngoài, trạng thái nhiễm độc được giảm nhẹ.

Chính vì vậy, tắm lá rau mùi tàu và hạt mùi được xem là một biện pháp phòng tránh sởi rất tốt. Hiệu quả sẽ càng cao khi kết hợp với việc tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh và giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Bạn hãy lấy một nắm lá rau mùi nấu nước sôi độ 5 phút, sau đó lấy nước này đem xoa ấn vào tay chân và thân cho trẻ. Xoa theo thứ tự lưng trước bụng sau, trên trước dưới sau không để trẻ bị lạnh.

Với những trẻ bị giun kim thì cũng có thể sử dụng lá rau mùi để điều trị. Lá mùi nghiền nhuyễn trộn với bột trứng gà luộc chín và dầu mè. Ăn liên tục trong 3 ngày, mỗi ngày một lần trước lúc ngủ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế dùng rau mùi cho những người bệnh bị hen phế quản hoặc viêm phổi mãn tính. Bởi có thể gây ra các phản ứng kích ứng, dị ứng đường thở, đôi khi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Rau mùi cũng giúp làm thuyên giảm bệnh trĩ

Ngoài ra, không có rau mùi tàu thì bạn có thể dùng loại rau mùi thông thường để xay nhuyễn rồi uống, giúp cho tình trạng bệnh trĩ thuyên giảm. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai thì không nên ăn quá nhiều rau mùi. Bởi rau mùi chứa một số tinh dầu dễ bay hơi kích hoạt các cơ quan đóng vai trò chủ chốt trong cơ thể, sẽ làm tăng bài tiết mật và cuối cùng là làm tổn hại đến gan.

Đồng thời gây nên tình trạng hình thành khí trong bụng, đau dạ dày, đau bụng, nôn mửa, thậm chí di chuyển không vững. Đôi khi sẽ khiến dạ dày có thể gặp rắc rối, kéo theo các hiện tượng rối loạn tiêu hóa khác nhau, gây nguy hiểm cho phụ nữ có thai và sức khỏe thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ.

Đặc biệt, với nam giới thì nên hạn chế ăn rau mùi. Bởi hàm lượng tinh dầu trong loại rau này có thể làm giảm lượng testosterone - hormone sinh dục nam. Từ đó khiến khả năng sản xuất tinh trùng cũng yếu đi. Đặc biệt nếu ăn nhiều rau mùi vào bữa tối có thể gây ra hạn chế lớn về khả năng tình dục, dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.

Rau mùi tàu chữa sỏi thận

Theo như nghiên cứu y học, rau mùi chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho thận. Trong đó phải kể tới hàm lượng lớn các loại vitamin A, C, K, sắt, terpenoid, axit folic, furanocoumarins… Đây là những thành phần tác động nhanh, lọc sạch cặn bã, giảm muối trong thận. Tán sỏi và đưa chúng ra khỏi cơ thể hiệu quả.

Rau mùi tàu chữa sỏi thận hay rau mùi thông thường đều cho hiệu quả tương đương nhau. Do đó, bạn hãy hái cả lá và đoạn thân non của rau mùi để dùng, lá rau mùi cần đảm bảo không quá già và cũng không quá non. Sau đó, bạn hãy rửa thật sạch lá rau mùi. Trước đó có thể ngâm trong nước khoảng vài phút để loại bỏ bụi bẩn cũng như các loại vi trùng nhỏ trên lá. Tiếp theo vớt rau ra một chiếc rổ, để ráo nước tự nhiên.

Uống nước rau mùi có thể chữa được sỏi thận

Bạn hãy hơ lá mùi này trực tiếp trên ngọn lửa nhỏ để chúng héo lại. Cần cẩn thận tránh để lá bị cháy sẽ không dùng được. Sau khi đã hơ lửa xong, bạn hãy cho toàn bộ lá vào nồi đun cùng với 3 cốc nước đã chuẩn bị. Trong quá trình đun thì bạn hãy vặn nhỏ bếp cho tới khi nước cô cạn còn khoảng 2 cốc thì ngưng. Trước khi sử dụng bạn hãy chia 2 cốc nước thành 2 lần dùng. Uống trước mỗi bữa ăn trong ngày là tốt nhất.

Với nữ giới sau khi uống nước rau mùi trong vòng 9 ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm thì cần tới gặp bác sĩ ngay lập tức. Nhưng với nam giới chỉ cần dùng trong 7 ngày. Ban đầu khi uống nước lá rau mùi thì bạn có thể sẽ thấy khó uống, nồng hắc. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho thêm đường vào cho dễ uống. Bởi đây là cách làm thiếu khoa học, vì nguyên nhân gây ra sỏi thường là do dùng thực phẩm nhiều đường. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng dùng thuốc, chỉ một vài lần sẽ quen mùi và không cảm thấy khó chịu nữa.

Phần lớn, với những bệnh nhân mới bị mắc bệnh sỏi thận, cơ địa khỏe thì áp dụng cách chữa sỏi thận bằng rau mùi tàu sẽ cho hiệu quả rất tốt. Để quá trình chữa bệnh đạt kết quả cao nhất, bạn hãy kết hợp với chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời cần kiêng kị với những loại thực phẩm ngọt, quá mặn, chất kích thích, rượu bia và thuốc lá.

Dùng rau mùi chữa sỏi thận nhanh chóng đẩy sỏi ra ngoài sớm

Bên cạnh đó, bạn hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể có thể tự đào thải cặn bã và sỏi ra ngoài dễ dàng hơn. Bạn cũng đừng quên rèn luyện thể dục thể thao để hỗ trợ chức năng thận mau chóng phục hồi. Tốt nhất hàng ngày cần rèn luyện thân thể với những bài tập đơn giản như chạy bộ, đi bộ, cầu lông.

Tuy nhiên, không phải bất cứ người bệnh nào cũng có thể chữa trị dứt điểm sỏi thận khi dùng rau mùi. Với những trường hợp nặng thì sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy lúc này bạn nên tới các cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được những tác dụng của rau mùi. Để từ đây áp dụng đúng cách và đúng đối tượng, đạt được hiệu quả tốt nhất.