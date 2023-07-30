Nhiễm độc, suy đa tạng phải thở máy do bị mò đốt

Sức khỏe 30/07/2023 15:34

Nam bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, rét run, thể trạng nhiễm trùng - nhiễm độc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho 1 bệnh nhân bị tổn thương gan, thận cấp, rối loạn đông máu, suy hô hấp phải thở máy do sốt mò (Rickettsia).

Nam bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, rét run, thể trạng nhiễm trùng - nhiễm độc. Người nhà cho biết anh làm nghề nông và nuôi ong mật trên núi đá nên thi thoảng anh lại lên núi lấy mật ong.

Tại thời điểm nhập viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương rất đặc trưng do mò cắn ở vùng mông bên trái. Vết thương khô, đóng vảy và không đau.

Nhiễm độc, suy đa tạng phải thở máy do bị mò đốt - Ảnh 1
Vết mò đốt trên người bệnh nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan, thận cấp, rối loạn đông máu và viêm phổi. Bệnh nhân được chẩn đoán suy đa tạng do sốt mò, nhanh chóng được thở máy, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và các biện pháp hỗ trợ tạng suy.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sau hơn 1 tuần điều trị điều trị và chăm sóc tích cực, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hoàng Công Tình - Khoa Hồi sức tích cực 1 bệnh viện, sốt mò là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỉ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị đặc hiệu. Bệnh có biểu hiện đa dạng, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Vi khuẩn gây bệnh có tên Orientalis, thuộc họ Rickettsia. Ấu trùng mò mang vi khuẩn Orientalis sẽ truyền bệnh sang người qua vết đốt. Như vậy, ấu trùng mò chính là trung gian truyền bệnh. Sốt, đau đầu, đau mỏi khắp người, vết loét ngoài da do mò đốt (dấu hiệu đặc trưng của sốt mò), phát ban, sưng các hạch, tổn thương đa cơ quan (đặc biệt là phổi, tim, gan…) là dấu hiệu chủ yếu của bệnh. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh nhưng hay gặp ở lứa tuổi lao động. Bệnh có thể gặp rải rác trong năm nhưng hay gặp chủ yếu về mùa mưa và nắng nóng.

"Để phòng ngừa mò đốt, khi đi vào nương rẫy, đồi núi, mọi người cần mặc quần áo kín, quần áo có tẩm hóa chất chống côn trùng, bôi hóa chất xua côn trùng lên các vùng da hở. Tránh ngồi, nằm, phơi quần áo, đặt balô trên bãi cỏ, gần bờ bụi, gốc cây", bác sĩ Tình khuyến cáo.

 

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