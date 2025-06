Cụ thể, bà Trương lại đi ngoài trời nắng vào khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao nhất. Sau khi đi từ ngoài trời nắng về, thân nhiệt đang tăng cao nhưng bà đã bật điều hòa với nhiệt độ thấp để làm mát. Điều này sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn, đột ngột, khiến cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến phản ứng co mạch đột ngột.

Tình trạng co mạch đột ngột có thể gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Trường hợp nhẹ có thể gây ra biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ, đau đầu, chóng mặt. Đối với trường hợp nặng có thể gây rối loạn nhịp tim và thở gấp, khó thở, đau tức ngực, mất ý thức, hôn mê và thậm chí là đột quỵ, tử vong.

Người phụ nữ tử vong sau 10 phút dùng điều hòa

Theo thông tin từ VnExpress, việc sử dụng máy điều hòa đã trở nên quen thuộc trong môi trường sống hiện đại. Để tránh ảnh hưởng lên sức khỏe, cần lưu ý tránh vào phòng lạnh khi cơ thể đang toát mồ hôi nhiều. Khi ra ngoài trời nóng, nên ở phòng đệm vài phút để thích nghi dần. Bổ sung nước đầy đủ và duy trì độ ẩm phòng.

Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh không thấp hơn 25-27 độ C. Không để nhiệt độ máy lạnh dưới 25 độ C khi trời quá nóng (cao hơn 35 độ C). Hạn chế chênh lệch nhiệt độ (7 độ C) giữa môi trường ngoài và trong phòng.

Đối với không gian kín, nên có khoảng thời gian trong ngày tắt máy lạnh để đón khí trời tự nhiên, cũng như nên định kỳ vệ sinh máy lạnh để loại bỏ bụi bẩn.

Người làm việc trong phòng lạnh liên tục, tùy theo thể trạng, nên hạn chế ăn uống các thực phẩm có tính hàn, hạn chế uống đá lạnh.

Trường hợp ngồi dưới máy điều hòa có hơi lạnh trực tiếp vào vùng cổ vai gáy, nên chủ động trang bị thêm áo khoác, khăn choàng mỏng, để tránh khí lạnh trực tiếp gây co cứng cơ vùng cổ vai.

Nên lưu ý thay đổi tư thế sau một thời gian làm việc nhất định, tự xoa bóp và vận động giúp khí hành tránh ứ trệ, đặc biệt trong môi trường lạnh.