Người phụ nữ bị rận ký sinh, làm ổ chi chít trên mi mắt

Sức khỏe 11/05/2023 10:23

Đi khám vì ngứa mắt, người phụ nữ tá hỏa khi biết hàng chục ký sinh trùng rận mu và trứng ký sinh trên mi mắt.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, ngày 11/5, bác sĩ Trịnh Thế Sơn, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, ổ rận mu làm tổ trên mi mắt.

Theo đó, bệnh nhân nữ (50 tuổi, quê Nam Định) đến khám mắt với triệu chứng ngứa không chịu nổi. Thăm khám, kiểm tra mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện nhiều ký sinh trùng và trứng rận mu ký sinh trên mi mắt.

Bệnh nhân cho biết, chị bị ngứa vùng mắt gần một năm nay, gần đây ngứa nhiều hơn khiến ban đêm không thể ngủ được. Bệnh nhân đã tự mua thuốc về nhỏ nhưng không khỏi.

Người phụ nữ bị rận ký sinh, làm ổ chi chít trên mi mắt - Ảnh 1
Hình ảnh ổ rận mu làm tổ chi chít trên mi mắt người phụ nữ 50 tuổi - Báo Dân Trí

Sau khi khám, bác sĩ đã gây tê tại chỗ, lấy ra hàng chục ký sinh trùng rận mu và trứng ký sinh trên mi mắt. Sau khi bắt hết số lượng lớn rận mu, khu vực mắt của người bệnh được vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng. Bác sĩ kê đơn thuốc chỉ định cho bệnh nhân sử dụng tại nhà.

Người bệnh cho biết, gia đình có nuôi trâu, bò nên có thể đây là nguyên nhân ký sinh trùng rận bám vào người, làm tổ trên mi mắt.

Trước đây cũng đã có một ca bệnh tương tự. Theo thông tin từ Báo Người Lao Động đưa tin vào ngày 5/4/2021, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết đơn vị này đã tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân 62 tuổi, ngụ Tây Ninh, bị rận đẻ trứng và ký sinh trên lông mi mắt.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngứa nhiều vùng quanh mi mắt hai bên.

Người phụ nữ bị rận ký sinh, làm ổ chi chít trên mi mắt - Ảnh 2
Mi mắt của người phụ nữ 62 tuổi, ngụ Tây Ninh, bị rận đẻ trứng và ký sinh trên lông mi mắt. Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết bị ngứa nhiều ngày trước nên đã tự mua thuốc về điều trị. Tuy nhiên, tình trạng ngứa mắt vẫn không cải thiện nên bà đã đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện có nhiều rận và trứng ký sinh trên các sợi lông mi bệnh nhân.

 

 

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