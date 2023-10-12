Ngoài gây suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng sau tuổi 50 còn làm tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống khi về già

Sức khỏe 12/10/2023 13:53

Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác thường bắt đầu phát triển từ độ tuổi 50 trở lên, là một trong số những nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực người cao tuổi.

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, gây ra các vấn đề về thị lực, cũng làm tăng nguy cơ gãy xương. Thoái hóa điểm vàng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây mù lòa ở người cao tuổi và đề cập đến một căn bệnh làm giảm thị lực do thoái hóa phần điểm vàng của võng mạc mắt trong quá trình lão hóa.

Nhóm nghiên cứu bao gồm các Giáo sư Ham Don-il, Lim Dong-hee và Yoon Je-moon thuộc Khoa Nhãn khoa tại Bệnh viện Samsung Seoul và Giáo sư Shin Dong-wook thuộc Khoa Y học Gia đình, đã thu được những kết quả nghiên cứu này sau khi theo dõi, quan sát 3.894.702 người từ 50 tuổi trở lên đã được Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia khám sức khỏe từ năm 2009 đến năm 2019 và được công bố gần đây.

Ngoài gây suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng sau tuổi 50 còn làm tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống khi về già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo kết quả nghiên cứu, tổng cộng có 47.266 người (1,21%) được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa điểm vàng tại thời điểm khám đầu tiên và ở nhóm thoái hóa điểm vàng, cứ 1.000 người thì có 20,6 trường hợp gãy xương. Mặt khác, sự khác biệt ở nhóm đối chứng là 12,6%. Nguy cơ gãy xương tương đối ở nhóm thoái hóa điểm vàng cũng cao hơn 9% so với nhóm đối chứng. Đây là kết quả sau khi điều chỉnh tất cả các yếu tố khác ảnh hưởng đến gãy xương, bao gồm tuổi tác và giới tính.

Điều này cũng đúng khi xem xét từng loại gãy xương. Bất kể loại chấn thương gây tử vong nào đe dọa tính mạng ở tuổi già, chẳng hạn như gãy xương hông và gãy xương cột sống, nhóm thoái hóa điểm vàng có số trường hợp mắc bệnh cao hơn và nguy cơ tương đối cũng cao.

Ngoài gây suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng sau tuổi 50 còn làm tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống khi về già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, xu hướng này càng rõ rệt hơn khi suy giảm thị lực xảy ra đồng thời với thoái hóa điểm vàng. So với nhóm đối chứng, nguy cơ gãy xương tăng 8% ở những người bị thoái hóa điểm vàng và không bị suy giảm thị lực, nhưng ở những người bị suy giảm thị lực, con số này tăng lên 17%. 

Nhóm nghiên cứu giải thích: “Không chỉ các rối loạn như giảm thị lực do thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gãy xương mà còn do thiếu tập thể dục do đó gây mất thăng bằng, khiến dễ bị té ngã”. 

Ngoài ra, vì thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tình trạng thiếu vitamin D nên nhóm nghiên cứu cũng chia sẻ thêm rằng thiếu vitamin D sẽ dẫn đến chứng loãng xương, khiến cơ thể dễ bị gãy xương hơn.

Ngoài gây suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng sau tuổi 50 còn làm tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống khi về già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Yoon Je-moon cho biết: "Nếu nghi ngờ bị thoái hóa điểm vàng, phải bắt đầu ngăn ngừa nguy cơ gãy xương. Về già, nếu bị ngã và gãy xương, quá trình phục hồi sẽ chậm và có thể xảy ra tình trạng tàn tật nên cần chủ động hơn". 

Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác thường bắt đầu phát triển từ độ tuổi 50 trở lên và không giống như lão thị là mất tiêu điểm, thoái hóa điểm vàng có các triệu chứng như giảm thị lực trung tâm hoặc nhìn thấy vật thể bị méo mó ngay cả sau khi đeo kính.  

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Từ khóa:   thoái hóa điểm vàng gãy xương lão thị

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