Nghỉ lễ 2/9 mưa nắng thất thường khiến trẻ ốm sốt khi vui chơi: Phải xử lý như thế nào cho đúng cách?

Theo thông tin từ Vietnam+ (VietnamPlus), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (kéo dài 4 ngày từ 31/8 đến 3/9), thời tiết ở miền Bắc phổ biến ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa to đến rất to.

Cũng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết ở khu vực Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 24 - 37 độ C. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, chiều và đêm ngày 31/8 cục bộ có nơi mưa to.

Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 19 - 32 độ C.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý đảm bảo sức khoẻ cho trẻ dịp nghỉ lễ

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, việc trẻ bị sốt khi đi du lịch rất thường gặp, nguyên nhân là do trẻ vui chơi ngoài trời nhiều hoặc cũng có thể do thay đổi môi trường sống. Tuy nhiên, phụ huynh không cần quá lo lắng, cần chú ý thực hiện một số bước sau:

Để trẻ nằm ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và mặc quần áo rộng, thoải mái. Cho trẻ uống nhiều nước hoặc tăng số lần cho trẻ bú với trẻ sơ sinh. Trẻ lớn có thể cho uống thêm nước trái cây, nhất là nước giàu vitamin C.

Lau người cho trẻ bằng khăn được nhúng vào nước ấm khoảng 37-40 độ và vắt ráo trước khi lau. Nên chú ý lau ở vùng hõm nách, hai bên bẹn sau đó lau khắp người. Không cần thiết phải đắp khăn lên trán hoặc trước ngực.

Cho trẻ dùng hạ sốt nếu trẻ sốt và chỉ nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt paracetamol liều lượng 10-15mg/kg/1 lần khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, 4-6 tiếng dùng một lần. Nếu trẻ đã có tiền sử co giật do sốt, hãy sử dụng hạ sốt khi bé sốt trên 38 độ C. Nếu thuốc hạ sốt không có tác dụng hoặc trẻ có những dấu hiệu bất thường thì nên đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.