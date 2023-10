Liên tục muốn đi tiểu

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

Nước tiểu đục

Nước tiểu có mùi

Máu trong nước tiểu

Đau ở vùng bụng dưới

Đau khi quan hệ tình dục

Mệt mỏi

Chuột rút

Sau đây chúng ta sẽ cùng thảo luận một số cách hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm trùng bàng quang và giảm nguy cơ tái phát.

Làm thế nào để ngăn ngừa nhiễm trùng bàng quang

Nhiễm trùng bàng quang có thể được ngăn ngừa nếu bạn biết một vài bí quyết hay ho sau. Sau đây là những cách đơn giản để đảm bảo sức khỏe đường tiết niệu tránh nhiễm trùng bàng quang.

1. Vệ sinh đúng cách từ trước ra sau

Khi bạn lau sau khi đi vệ sinh, hãy nhớ lau từ trước ra sau. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào bàng quang qua niệu đạo của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn E. coli thường được tìm thấy xung quanh hậu môn và có thể gây nhiễm trùng bàng quang. Vì vậy, điều quan trọng là tránh mọi tiếp xúc với phân để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn.

2. Duy trì độ ẩm thích hợp

Không uống đủ nước có thể khiến bạn có nguy cơ cao bị nhiễm trùng bàng quang hoặc UTI. Để tránh điều này, hãy đảm bảo uống nhiều nước trong ngày để bạn đi tiểu thường xuyên và loại bỏ bất kỳ vi khuẩn có hại nào trong cơ thể nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên uống 6–8 ly nước mỗi ngày và cũng có thể bổ sung thêm các loại đồ uống khác như trà thảo mộc, nước có ga, sữa, nước ép trái cây tươi và sinh tố để giữ cho cơ thể đủ nước.

3. Tránh caffein và đồ uống có cồn

Nếu đang điều trị nhiễm trùng bàng quang, tốt nhất bạn nên tránh tiêu thụ một lượng lớn caffein hoặc rượu, vì chúng có thể làm nhiễm trùng bàng quang nặng thêm và khiến các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Cả caffeine và rượu đều có thể kích thích bàng quang, gây khó chịu. Điều quan trọng là bạn phải hạn chế uống những loại đồ uống này và chọn các loại đồ uống khác, chẳng hạn như nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước ép trái cây, những thứ có thể giúp bạn giữ nước mà không làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn.

4. Đừng nín tiểu

Không nên nhịn tiểu quá lâu vì điều này có thể tạo ra nơi sinh sản cho vi khuẩn. Nhịn thường xuyên và kéo dài có thể làm tăng nguy cơ phát triển nhiễm trùng bàng quang hoặc UTI.

Để tránh những nhiễm trùng như vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đi vệ sinh khi cần và không nhịn tiểu quá lâu.

5. Đi tiểu, vệ sinh bộ phận sinh dục sau khi quan hệ

Mặc dù quan hệ tình dục có thể không trực tiếp gây nhiễm trùng bàng quang hoặc nhiễm trùng tiểu nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Để ngăn ngừa nhiễm trùng, cả nam giới và phụ nữ nên đi tiểu sau khi quan hệ tình dục để loại bỏ vi khuẩn khỏi niệu đạo.

Tuy nhiên, lưu ý rằng đi tiểu sau khi quan hệ tình dục không phải là một hình thức tránh thai hoặc bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs).

Đối với phụ nữ, việc đi tiểu sau khi quan hệ tình dục đặc biệt quan trọng vì họ dễ bị nhiễm trùng hơn. Rửa vùng sinh dục trước và sau khi quan hệ tình dục cũng rất hữu ích để giảm sự lây lan của vi khuẩn đến bàng quang qua niệu đạo.

Bằng cách thực hành vệ sinh tốt và đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng bàng quang và UTI.

6. Tránh các sản phẩm có mùi thơm

Nếu bạn là phụ nữ, một cách để giữ cho vùng kín khỏe mạnh là tránh các sản phẩm dành cho phụ nữ có thể gây kích ứng. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng chất khử mùi, nước hoa, chất tẩy rửa âm đạo, bột, khăn giấy, thuốc xịt, bọt tắm và dầu tắm.

Những sản phẩm có mùi thơm này có thể phá vỡ sự cân bằng độ pH trong âm đạo và cản trở sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

7. Uống men vi sinh

Bạn có biết rằng đường tiết niệu của bạn là nơi trú ngụ của vi khuẩn tốt giúp kiểm soát vi khuẩn có hại không? Đúng rồi! Nhưng đôi khi, sự cân bằng của vi khuẩn có hại bị phá vỡ, dẫn đến các vấn đề như nhiễm trùng bàng quang.

May mắn thay, men vi sinh có thể giúp ích trong trường hợp này! Probiotic đơn giản là những vi sinh vật có thể giúp tăng sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Các chủng men vi sinh Lactobacillus đã được chứng minh là đặc biệt hữu ích trong việc ngăn ngừa UTI .

Nếu đang muốn bổ sung thêm men vi sinh vào chế độ ăn uống của mình, bạn có thể thử ăn các loại thực phẩm như sữa chua, thực phẩm lên men, phô mai mềm, dưa chua.

Bạn cũng có thể bổ sung men vi sinh hoặc sử dụng thuốc đạn chứa men vi sinh để giúp khôi phục lại sự cân bằng cho đường tiết niệu theo lời khuyên của chuyên gia sức khỏe.

8. Tăng cường bổ sung vitamin C

Nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung 100 mg axit ascorbic hàng ngày, còn được gọi là vitamin C, có thể giúp giảm tần suất nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong một thử nghiệm lâm sàng, phụ nữ mang thai dùng sắt sulfat, axit folic và axit ascorbic có tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu thấp hơn đáng kể so với những người chỉ dùng sắt sulfat và axit folic.

Nghiên cứu cho thấy rằng lượng vitamin C bổ sung có thể có lợi cho phụ nữ mang thai ở những quần thể có tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu cao. Do đó, bạn có thể tăng lượng vitamin C trong chế độ ăn uống để ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu.

Các nguồn giàu vitamin C bao gồm trái cây họ cam quýt, cà chua, ớt xanh và đỏ, amla, dâu tây, bông cải xanh, mầm Brussels, củ cải và các loại rau lá khác.

9. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục

Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là một cách hiệu quả để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh sử dụng bao cao su có hương vị hoặc mùi thơm vì chúng có thể chứa đường thu hút vi khuẩn và làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển, cuối cùng dẫn đến nhiễm trùng.

10. Không phủ chất diệt tinh trùng lên bao cao su hoặc màng ngăn tinh dịch

Một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng bao cao su có phủ chất diệt tinh trùng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu do Staphylococcus saprophyticus gây ra ở phụ nữ trẻ có hoạt động tình dục.

Nguy cơ nhiễm trùng tiểu tăng lên cùng với tần suất tiếp xúc với bao cao su có phủ chất diệt tinh trùng và phần lớn các trường hợp nhiễm trùng tiểu do S . saprophyticus được cho là do sự phơi nhiễm này.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng bao cao su như một biện pháp tránh thai vẫn được khuyến nghị để ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng sử dụng bao cao su không diệt tinh trùng có thể là một lựa chọn tốt hơn cho những người có nguy cơ mắc UTI.