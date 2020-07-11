Làm thế nào để hết đau đầu tại nhà hiệu quả?

Khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, những cơn đau đầu đáng ghét lại đến quấy nhiễu cuộc sống chúng ta. Nguyên nhân là do các cơ đầu và cổ phản ứng lại các tác nhân bằng cách co bóp mạnh. Đau đầu cũng có thể là triệu chứng của viêm xoang, nhiễm trùng. Đây là tình trạng thường gặp và nhiều người phải dùng đến thuốc đau đầu liên tục. Tuy nhiên, việc dùng thuốc quá lâu sẽ khiến sức khỏe xuống dốc. Đừng lo, Phunugiadinh sẽ chỉ bạn cách làm thế nào để hết đau đầu tại nhà vô cùng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả bất ngờ không cần dùng thuốc qua bài viết sau!

Bạn có thể dùng một chút dầu gió rồi tiến hành bấm huyệt, tập trung vào huyệt ở 2 bên thái dương. Ở đây, bạn có thể day huyệt theo hình vòng cung theo chiều từ 2 bên vùng thái dương hướng lên vùng trán rồi kết thúc ở điểm giao 2 chân mày. Phương pháp này sẽ giúp các cơn đau đầu nhanh chóng biến mất.

Dưới đây là các cách chữa đau đầu tại nhà hiệu quả, vô cùng đơn giản, dễ thực hiện và không hề phải dùng đến thuốc

Cách chữa đau đầu cấp tốc với dầu bạc hà, dầu thơm

Khi cơn đau đầu kéo đến đột ngột, bạn hãy lấy một chút tinh dầu bạc hà xoa vào 2 bên thái dương. Một cảm giác cay nồng, tươi mát từ tinh dầu sẽ giúp tinh thần thư thái hơn, cảm giác đau đầu cũng giảm dần chỉ sau 15-20 phút.

Chữa đau đầu cấp tốc với dầu bạc hà, dầu thơm - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như dầu bạc hà, các loại tinh dầu thơm mùi oải hương, chanh, bưởi, cà phê,... cũng có công dụng giúp thư giãn, tinh thần thoải mái đồng thời giảm nhanh các triệu chứng đau đầu.

Chữa đau đầu bằng tỏi

Tỏi không đơn giản chỉ là một loại gia vị để chế biến các món ăn mà nó còn là thảo dược tốt cho việc điều trị chứng đau đầu triền miên, dai dẳng. Hiện nay, cả Đông y và Tây y đều công nhận rằng tỏi có nhiều lợi ích trong việc phòng chống các bệnh tim mạch, ung thư, nhiễm độc phóng xạ, nâng cao khả năng miễn dịch,... Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chứng minh tác dụng diệu kỳ của tỏi trong việc chữa đau đầu.

Nhét tỏi 2 bên lỗ tai giúp giảm đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Bạn hãy chuẩn bị 2 tép tỏi đã được bóc sạch vỏ, sau đó nhét vào 2 lỗ tai khi cảm thấy đau đầu. Chỉ sau vài phút, sức nóng từ tỏi sẽ lan tỏa khắp vùng tai và đầu, từ đó giúp cơn đau đầu biến mất nhanh chóng.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý nên dùng tép tỏi kích thước vừa phải, đừng nhét sâu vào tai quá để tránh việc khó lấy ra sau khi dùng xong.

Chữa đau đầu bằng cách chườm nóng/lạnh

Việc chườm khăn nóng hoặc khăn lạnh lên đầu đều giúp hệ thần kinh và các mạch máu được co giãn tốt, máu lưu thông tốt, từ đó các cơn đau đầu sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Chữa đau đầu bằng cách chườm nóng/lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì chữa bệnh đau đầu?

Uống nước

Khi cơ thể thiếu nước sẽ dẫn đến đau đầu. Lúc này, bạn cần bổ sung nước để giúp cơn đau đầu nhanh chóng biến mất. Hãy sử dụng nước lọc tinh khiết để bù lại lượng nước đã mất.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh xa các loại đồ uống có cồn, có gas hay cà phê vì chúng là nguyên nhân gây mất nước nhanh hơn. Nếu sử dụng một lượng cà phê vừa phải sẽ rất tốt cho thần kinh nhưng nhiều quá lại gây mất nước. Đồ uống có gas cũng chứa nhiều cafein. Đồ uống có cồn lại chứa chất lợi tiểu, uống nhiều sẽ khiến lượng nước, chất điện giải trong cơ thể mất cân bằng, ngăn cơ thể hấp thụ nước.

Bổ sung nước khi bị đau đầu do thiếu nước - Ảnh minh họa: Internet

Ăn vặt với các loại hạt

Hàm lượng magie thấp sẽ khiến lưu lượng máu ít, não hoạt động kém, lượng đường trong máu thấp cũng là những nguyên nhân dẫn đến đau đầu. Một mẹo nhỏ giúp giảm đau đầu là bạn hãy ăn vặt các loại hạt. Các loại hạt như hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, yến mạch, ngũ cốc, các loại đậu,... đều giàu magie, giúp hạn chế cơn đau đầu.

Uống nước chanh tươi

Khi cơn đau đầu vừa xuất hiện, bạn hãy pha ngay 1 ly nước chanh tươi để giúp cơn đau đầu nhanh chóng biến mất. Mùi hương từ quả chanh sẽ giúp đầu óc bạn được thư giãn, cơn đau được đẩy lùi.

Mùi hương từ nước chanh tươi giúp đầu óc thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo có chứa thành phần giúp cân bằng lượng kiềm và axit bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, mùi hương của táo xanh còn giúp giảm đau nửa đầu. Hãy ăn táo xanh cùng một ít muối, rồi uống 1 cốc nước ấm là cơn đau sẽ tan biến.

Gừng

Gừng có đặc tính kháng viêm nhờ chất men zingibain. Hãy uống trà gừng nếu cảm thấy đột nhiên đau đầu, cơn đau sẽ không còn làm phiền bạn lâu nữa đâu.

Hy vọng qua bài viết, bạn đã biết được cách làm thế nào để hết đau đầu tại nhà hiệu quả, tiết kiệm. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong cuộc sống, không còn bị các cơn đau đầu hành hạ.