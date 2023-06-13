Hy hữu: Bé gái 4 tuổi bị tắc ruột do thích ăn tóc

Hội chứng thích ăn tóc là một hội chứng rất hiếm gặp và đối tượng mắc bệnh chủ yếu là nữ giới, sau khi nuốt, tóc kẹt và tích tụ dần lâu ngày thành búi tóc lớn trong dạ dày hoặc xuống ruột gây tắc, thủng ruột.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 13/6, lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết các bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu cho bé T.C.N. (4 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) do tắc ruột non. Bé N. nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng từng cơn, chướng bụng. Người thân cho biết bé có thói quen nuốt tóc.

Hình ảnh có dị vật trên X-quang - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Sau khi siêu âm bụng, bác sĩ phát hiện có khối dị vật và ghim bấm giấy trong đường tiêu hóa của bệnh nhi. Ngay lập tức, bé được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp mổ bất ngờ khi lấy ra búi tóc lớn từ ruột non của trẻ. Đây chính là nguyên nhân khiến bé bị tắc ruột, đau bụng nhiều ngày. Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sau phẫu thuật tình trạng bé tiến triển tốt, mạch 130 lần/phút, huyết áp 110/70mmHg, nhịp thở 25 lần/phút,được chuyển sang Khoa HSTC&CĐ Nhi để điều trị tiếp; đồng thời, bệnh nhân được theo dõi thêm các bệnh như: theo dõi nhiễm trùng huyết/thiếu máu do thiếu sắt/suy dinh dưỡng.

Hội chứng Rapunzel hay còn được gọi là "Hội chứng công chúa tóc mây"; hầu hết những người mắc hội chứng này đều có dấu hiệu suy dinh dưỡng, đau bụng, nôn ói rồi mới đi kiểm tra và phát hiện bệnh. Búi tóc được lấy ra từ ruột bé gái - Ảnh: Zingnews Hội chứng thích ăn tóc là một hội chứng rất hiếm gặp và đối tượng mắc bệnh chủ yếu là nữ giới. Người bệnh mắc hội chứng này thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, hoặc người khác. Tóc khi đã nuốt vào không tiêu hóa được, kẹt trong dạ dày, ruột và tích tụ dần lâu ngày thành búi tóc lớn tại dạ dày hoặc xuống ruột gây tắc, thủng ruột. Vì vậy, các bậc phụ huynh, những người trực tiếp chăm sóc bé cần theo dõi và phát hiện sớm, những hành vi bất thường của bé, như: hay bứt tóc, thấy tóc thưa, suy dinh dưỡng, đau bụng,.... Đây có thể là hệ quả của rối loạn xung động nhổ tóc - một dạng rối loạn hành vi xung động trong tâm thần học có thể gặp ở trẻ em lẫn người lớn. Phụ huynh cần đưa khám ở chuyên khoa Tâm lý - Tâm thần để được điều trị kịp thời.

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