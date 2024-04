Hoại tử gần toàn bộ ruột non nghi do ăn rau sống và thịt lợn hun khói

Bệnh nhân trên không có tiền sử bệnh nền. Các bác sĩ nghi ngờ tình trạng viêm ruột của ông có thể do ăn uống.

Theo thông tin từ trang Vietnam Plus, bác sĩ Hoàng Việt Dũng - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật cho biết hoại tử ruột non là bệnh lý rất nặng, tỷ lệ tử vong cao, cần được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Nguyên nhân hoại tử ruột hay gặp trong các bệnh về máu gây tắc mạch mạc treo, tắc ruột do xoắn vặn, do dây chằng thắt nghẹt gây thiếu máu ruột dẫn đến hoại tử, thoát vị bẹn nghẹt, do viêm ruột… Viêm ruột hoại tử có thể do Clostridial, là một loại trực khuẩn gặp ở thức ăn vệ sinh kém, trong thịt chưa chín kỹ, nhiễm giun đũa. Biểu hiện lâm sàng bao gồm đau bụng, nôn, sốt, đi ngoài phân lỏng có thể có máu, bụng chướng, nặng có thể sốc, suy hô hấp, suy thận cấp, toan chuyển hóa… và tử vong.

Theo bác sĩ Dũng, việc chẩn đoán bệnh dựa vào lâm sàng, các xét nghiệm chuyên khoa và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Sau đó bệnh nhân được điều trị phối hợp nội và ngoại khoa. Bệnh nhân được chỉ định mổ viêm ruột hoại tử trong các trường hợp có nguyên nhân cơ học, viêm phúc mạc thủng, điều trị nội khoa không kết quả.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo các bệnh nhân có tiền sử tim mạch, các bệnh về máu, sử dụng thuốc chống đông…cần khám và kiểm tra định kỳ. Có chế độ ăn, dinh dưỡng hợp lý, thức ăn sạch sẽ, ăn chín, uống sôi có thể giảm thiểu các nguy cơ của loại bệnh lý này. Trong trường hợp người bệnh nếu có các triệu chứng xuất hiện đột ngột như trên cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất.